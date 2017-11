¿HOY NO SOMOS TODOS “ARA SAN JUAN”? ¿HOY NO VAMOS A ROMPER EL CABILDO Y LA CATEDRAL?

Transcribo una expresión de enojo, de fastidio, de angustia de una mujer, la de María de los Ángeles Marcet….una ARGENTINA CON AGALLAS….y que hoy su enojo…..LO HAGO CARNE DE MI CARNE…. No suelo escribir en caliente…pero hace dos horas que mastico bronca y tristeza y la calentura no se me va. Fui a mi caminata habitual por Palermo, un día espléndido, con los azules del jacarandá que llenan mi corazón de gozo y de pronto igualaron mis pasos dos señoras, y no pude evitar escuchar lo que decían. Una dijo: “Qué espanto lo del submarino”

Y la otra, una mujer de más o menos mi edad, con un bonito conjunto deportivo Nike y un reloj en la muñeca que supera por muchos U$S el que llevaba yo en la mía, le respondió: “Ma que revienten, miliquitos de mierda, ¿quién los necesita”?

Pensé en seguir caminando más velozmente para superarlas y no escucharlas más…pero mi alma catalana pudo más, me paré frente a ellas y le dije que esos miliquitos de mierda, son de las mismas provincias que vieron nacer a nuestros héroes de Malvinas y que dieron la vida por basuras como ella.

La tomé tan de sorpresa que no atinó a responder, y cuando vi que iba a decir algo le dije que tal vez no fueran rubios teñidos como ella, que eran morochitos de Salta, Jujuy, Tucumán y tal vez algún porteño.

Como yo estaba MUY enojada hablé fuerte y algunas personas se pararon a escuchar, me dio vergüenza, pero más vergüenza me da ser compatriota de esa basura.

Le dije que entre los miliquitos había una mujer, y que nadie de las feminazis salió a la calle a pedir y rogar por ella, las “Niunamenos” brillan por su ausencia.

Le pregunté si ella había ido a alguna marcha, no me respondió e intentó esquivarme, la dejé pasar y le dije que yo iba a rezar por el regreso de los miliquitos de mierda e iba a rezar por ella, pero de una manera distinta.

La amiga atinó a pedirme disculpas…y otras personas me dieron la razón.

Terminé mi caminata antes y llorando.

Tengo mucha bronca. ¿Así somos los argentinos? ¿O sólo los porteños?

44 vidas, 44 hijos, padres, nietos, sobrinos, primos…44 de NOSOTROS que custodian nuestros mares para que los chinos no nos roben la pesca.

No sufro de claustrofobia, ni de vértigo, ni tengo ataques de pánico…la única vez que visité un submarino…tuve todo eso junto.

Y estaba amarrado en el puerto de Mar del Plata, no estaba en un mar bravío, helado, con corrientes traicioneras.

¡Durante años se despreció y menospreció a nuestras fuerzas armadas… sin querer ser despectiva, pero si Haití nos declara la guerra, nos ganan!

Lo ÚNICO que tienen nuestras fuerzas armadas es su valentía, la que demostraron en Malvinas, todo lo demás se lo destruyeron a fuerza de no dar presupuesto.

Con el verso de los 70…y sí…hubo mucho milico mal parido, ¿pero del otro lado cómo veníamos? ¿O eran todos héroes los que mataron a Aramburu, o le pusieron una bomba bajo la cama de una pibita de 15 años, sólo por ser la hija de un militar?

Somos unos hipócritas, y si hay muchos que piensan como esa “señora”, será que nos merecemos lo que nos pasa.

Y si a alguno de los que me lee, no le gusta, me pueden ir bloqueando, así me evitan el trabajo a mí.

Sí, estoy enojada.