EXPECTATIVAS EN EL COMERCIO POR AMPLIACIÓN DEL RÉGIMEN DE LAS EXPORTACIONES SIMPLIFICADAS

El Régimen de Exportación Simplificada facilita las operaciones de exportación, con fines comerciales, el decreto presidencial 893/2017 con fecha 1 de noviembre de 2017, deroga el artículo 1º del decreto Nº 2581 del 10 de abril de 1964, el artículo 10 del decreto Nº 1555 del 4 de setiembre de 1986, y el Decreto Nº 1638 del 11 de diciembre de 2001.

Expectativas en el comercio por ampliación del régimen de las exportaciones simplificadasCLORINDA. La inminente aplicación del Régimen de Exportación Simplificada genera una gran expectativa en el comerciante de Clorinda, lo que podría generar el reflote del alicaído comercio local. El presidente de la Cámara de Comercio, Pedro Ortiz, dijo que es una importante herramienta que trajo importantes beneficios al comercio de Clorinda”.

“Nosotros venimos reclamando con este nuevo gobierno y hemos tenido respuesta pronto y volvimos a solicitar, al ministro Buryaile y le planteamos muy bien todo y por fin está publicado en el boletín oficial”, dijo Pedro Ortiz.

“Viene muy bien, pero no va ser el todo, hay que aclarar esto, porque va a beneficiar a un sector importante, no a todos, pero es una muy buena ayuda para el comerciante de Clorinda, debemos esperar la reglamentación y de cómo sale esto, e intentaremos nuevamente hablar con las autoridades nacionales del tema, y no creo que pase mucho tiempo para que comience a regir, dijo el presidente de la Cámara de Clorinda.

También Ortiz habló sobre el reintegro del 21 por ciento que el comerciante de Clorinda en esta operatoria lo que significa equipar o menos aun el costo de las mercaderías e exportar al territorio paraguayo.

Ortiz por otra parte mencionó la importancia de este Régimen de Exportación en esta época del año, donde hay y suele haber una masiva concurrencia de compradores Paraguayos atraídos por los productos de mayor consumo para las fiestas de fin de año. “Los comerciantes de Clorinda ya habrán comprado, como cada año en esta época, una gran cantidad de mercaderías, porque hay que prepararse para las fiestas, y donde el comercio de Clorinda suele vender muy bien”, finalizó diciendo Pedro Ortiz.