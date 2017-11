CASO CICCONE: LIJO CITA A INDAGATORIA A JORGE BRITO, RICARDO ECHEGARAY Y GILDO INSFRÁN

Brito y Echegaray deberán comparecer en el marco de la investigación por la compraventa de la imprenta, en tanto el gobernador de Formosa fue citado por la reestructuración de la deuda de esa provincia.

Las citaciones fueron ordenadas por el juez a partir de los dichos como “arrepentido” del abogado Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund, la firma que adquirió el 70 por ciento de Ciccone Calcotráfica y que previamente hizo trabajos de consultoría para la reestructuración de la deuda de Formosa con el Estado Nacional.

El 27 de noviembre arrancan las citaciones con la del titular del Banco Macro, Jorge Brito, quien en los últimos días pidió licencia en el directorio, y de Raúl Moneta al día siguiente: ambos fueron mencionados por el exvicepresidente de la Nación Amado Boudou y otros testigos como los financistas en la compra de la imprenta.

Sobre Moneta el juez pidió certificar su estado de salud previo a la concurrencia, tal cual consta en una causa que tramita en su contra en el juzgado federal 2 a cargo de Sebastián Ramos.

Luego le siguen Pablo Amato, yerno del antiguo dueño de Ciccone Calcográfica para el 29 de noviembre, al día siguiente para Máximo Lanusse, ex vicepresidente de The Old Fund, y finalmente el 30 de noviembre de Francisco Sguera.

En tanto, para el 1 de diciembre está citado el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, quien deberá responder sobre el aval del organismo que conducía para poder levantar la quiebra que pesaba sobre Ciccone Calcográfica y permitir que fuese vendida a The Old Fund.

El 4 de diciembre está convocado el gobernador Insfrán, al día siguiente la ministra de Economía de Formosa, Inés Lotto de Vecchietti, y el 6 de Sergio Gustavo Martínez, de The Old Fund, para que respondan sobre su intervención en la maniobra por la cual se realizó un contrato de consultoría “irregular” para la reestructuración de la deuda pública de Formosa, por la que The Old Fund cobró una comisión millonaria.