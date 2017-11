DÍA DE LA ENFERMERA EN EL JUAN PABLO SEGUNDO.

Por Ricardo Romano.

Estuvimos con el director del centro, el doctor Jorge Gonzalez, nos decía lo siguiente:

P: Este centro de salud se caracteriza por muchas cosas una de ellas el humanismo, pero también son como una gran familia que van a celebrar el día de la enfermera venimos a escuchar sus palabras

R: Muchísimas gracias Ricardo, si, hoy se recuerda el día de la enfermera, nos viste trabajando y festejando, la mejor manera de festejar es trabajando más hoy en día que es tan difícil conseguir un trabajo digno, por el momento difícil que estamos pasando, festejamos después creo que desde que se creó el centro de salud es la segunda vez que podemos festejar en el Salón Galas, lo hicimos el domingo con un agasajo, unas palabras, una entrega de diplomas de reconocimientos a chicos de mucha trayectoria entre ellos esta Máximo Cabral con más de 30 años de servicio con su muleta viniendo a trabajar, fíjate las ganas de trabajar que tiene. Marta Servían con unos 25 o 26 años también con mucho conocimiento y sin ningún tipo de egoísmo para transmitirlo Berta Servían también siempre dispuesta a ayudar, son 3 referentes que se nos están yendo que son el estandarte del centro de salud. Después están las chicas que tienen un empuje bárbaro, una vocación de servicio tremendo, hay recambio (risas) y los chicos que se están capacitando y haciendo cursos, no solo ocuparon un lugar de trabajo, sino que se capacitaron y es lo que estamos logrando, están yendo a cursos, están yendo a capacitación a Formosa de manera que las personas que vengan a atenderse acá tengan la tranquilidad que están siendo atendidos por personas capacitadas, capaces y con una buena vocación de servicio.

P: ¿Que es la enfermera para el médico?

R: Excelente pregunta, porque más allá del rango jerárquico que nos avalan los títulos este es un trabajo en equipo, la enfermera u el enfermero es el que más tiempo esta con el paciente, el medico lo ve 5 minutos, lo evalúa, da la medicación y se va. La enfermera le cambia el suero, le lleva al baño, le lleva la comida y va viendo la evolución si es buena o mala, es pieza fundamental para prender la alerta amarilla o roja si fuera necesario, para ver cómo va evolucionando.

FALSA DENUNCIA

Una cosa quería agregar y esto es algo un poco triste quizá porque se terminó reclamando algo que no era justo, la semana pasada usaron un medio de WhatsApp sin identificarse en un medio radial que no voy a decir cuál es y me dolió al respecto a la distribución de leche, una persona refirió que se le había negado la entrega de leche y desde el vamos eso es una mentira porque simplemente todo el sistema de ayuda nutricional es bien sabido que los niños de un peso normal se le entrega un solo kilo de leche, y a los chicos con riesgo de bajo peso se le entrega 2kilos de leche entonces eso fue una mentira enorme, no conforme con eso, porque pueden haber errores, llame a mis asistentes de los 2 de leches que reparte a la mañana, y a la tarde y tenemos y tenemos un triple control es un ticket que le da el pediatra al paciente para que vaya al 2 de al lado a retirar la leche, por otro lado el cuaderno del pediatra que anota cuantos kilos de leche se le va a dar y por último la planilla grande donde se acentúa todo lo que se tiene que dar. Esto fue así, no hemos cometido ningún error ni abuso, fue un abuso del paciente y de la radio que publicó noticias falsas. Finalizó