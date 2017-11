CINTHIA MORAN: HABRÍA NOVEDADES IMPORTANTES EN TORNO AL CELULAR DE LA VICTIMA

Esta se trata de una información que se venía aguardando muchísimo en torno a pruebas y detalles importantísimos en torno a la investigación de la causa Cinthia Moran, recordemos que en su momento se realizó la búsqueda del teléfono celular de la víctima que había sido arrojado a las aguas del zanjón donde fue encontrada, allí ese teléfono marca Lg fue encontrado con un par de zapatillas, se esperaba mucho de lo que podía llegar a tener como información ligada a la causa ese teléfono celular como así también otros aparatos secuestrados, lamentablemente debemos decir que desde la Justicia le habrían dado esa importante tarea a una unidad especial forense ligada a asuntos tecnológicos que según se pudo saber no pudo recuperar la información que tenía el celular. De alguna manera es entendible por las condiciones en que estuvo ese teléfono, primeramente, que paso bastante tiempo sumergido y con barro, ese tal vez pudo haber sido algún condicionante como para que no se pudiera recuperar los datos del celular, pero afortunadamente eso se pudo subsanar según hemos podido saber.

Esta se trata de una información que tal vez los abogados de las partes aun no la estén manejando, por ello es un dato no menor y que pocos manejan dentro del ámbito judicial, en definitivas desde allí hemos podido saber que al no haber existido una respuesta que se esperaba de esa Unidad Forense de Asuntos Tecnológicos se habría solicitado la colaboración de un perito en cuestiones tecnológicas que sería de Clorinda, por el momento desconocemos de quien se trata pero el trascendido indica que el teléfono se pudo recuperar y que estaría en condiciones de que se pueda sacar todos los datos necesarios, aparentemente para llegar a esto se debió trabajar bastante sobre el equipo que como decíamos antes se encontraba bastante dañado. También habría otro teléfono de una de las personas sindicadas como partícipe del hecho que también estaría siendo analizado y tratando de recuperarse toda la información y en la medida que podamos contar con detalles los estaremos compartiendo, lo llamativo de esto es que existiendo un equipo profesional para tareas delicadas como esta no hayan podido tener o estar a la altura de esta causa como la que estamos siguiendo.