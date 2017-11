PESCADORES QUIEREN 90 DÍAS DE VEDA PARA PROTEGER LA FAUNA ICTÍCOLA Y EL GOBIERNO AFIRMA QUE NO SE PUEDEN FINANCIAR

Los pescadores artesanales de Formosa, esos que sólo pescan en pequeña escala y sólo para sobrevivir, exigen 90 días de vida a los fines de proteger mejor y con mayor eficacia a la fauna ictícola de nuestros ríos y lagunas, cada vez más menguada en cantidad y tamaño.

Actualemnte la veda pesquera sólo alcanza los 45 días, es decir pretender que sea el doble.Durante el periodo de veda el gobierna subsidia a más de 600 pescadores artesanales.

El presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales Unidos de Formosa (APAUF), Dionisio González, reiteró un pedido que desde hace años sostiene la entidad que preside, y que consiste en establecer 90 días de veda en nuestra provincia, de octubre a diciembre, para proteger los recursos ictícolas del río Paraguay. El actual período de prohibición comenzó a las 0 horas del 6 de noviembre y finalizará a las 0 horas del 20 de diciembre.

“La veda es muy importante, porque permite que nuestros recursos tengan una protección durante su desove y su reproducción. Hace muchos años que Paraguay lleva una veda de tres meses al año. Es un proceso conveniente, de acuerdo a nuestro conocimiento. Esperemos que en estos días podamos ser recibidos por el ministro de la Producción, Raúl Quintana, a través del defensor del Pueblo, José Gialluca, para poder tratar este tema. También, queremos hablar sobre la utilización de las buenas artes de pesca en Formosa”, explicó González.

“Antes del inicio de la última veda, se pudo sacar bastante cantidad de pescado. Los pescadores deportivos pudieron obtener surubíes de hasta 50 kilos. Yo también tuve la oportunidad de conseguir buenas piezas. Pero tenemos que proteger entre todos los recursos de nuestro río Paraguay. En Chaco y Corrientes se viene implementando una veda extendida de sábado y domingo para la faz comercial, pero de igual modo los pescadores deportivos están habilitados. Lo que pensamos nosotros es que el turismo es importante, pero lo más relevante es preservar nuestros recursos. Por ello, pedimos también a las autoridades paraguayas que fiscalicen más y que procuren que se cumpla la Ley de Pesca”, expuso.

En Formosa, el gobierno no acepta este pedido de los pescadores no por cuestiones ambientales sino por cuestiones económicas, toda vez que durante la veda se paga a más de 600 pescadores una remuneración de sustento,que si bien no es un gran sueldo, suma, dicen en economía.