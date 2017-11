IMPUNEMENTE SAQUEAN LAS CAJAS DE LOS JUBILADOS.

Por Ricardo Romano.

Las jubilaciones subirán cada tres meses y sólo en el segundo trimestre de cada año incrementadas con un insignificante 5 por ciento de la variación porcentual real del PIB.

Esto significa que el plus de crecimiento será solo de $ 15 0 $20 en todo el año, además significa virtualmente a condenar a millones de jubilados a no cubrir sus necesidades básicas. La iniciativa oficial además ignora explícitamente que está corriendo el período de ajuste de la actual fórmula, a cobrar en marzo próximo, ergo se le saca al jubilado un derecho adquirido porque no se respeta el régimen actual.

Este despojo lo realiza el presidente Mauricio Macri con la complicidad de todos los gobernadores menos el de San Luis, acá no hay peronistas, radicales ni macrista, todos firmaron el despojo a los jubilados, hasta el mismísimo Gildo Insfrán.

Es una fórmula que perjudica claramente a los jubilados y a los titulares de asignaciones familiares y AUH en relación a la indexación vigente, ya que es un alza insignificante para presentarla en forma exagerada que las jubilaciones subirán por “encima de la evolución de la inflación”, solo una mentira para cometer el despojo.