PERSONAL DE ADUANA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA SECUESTRÓ MARIHUANA

Procedimiento en la Aduana de Clorinda en el puente San Ignacio de Loyola siendo aproximadamente las 13 hs dos ciudadanos de sexo Masculino de nacionalidad paraguaya y al llegar al control de aduanas se presentan ante el personal destacado en dicho lugar y son atendidos por un Agente de Binomios observando que la autorización de una empresa de transporte estaba realizando recientemente e iban para auxiliar a un camión de dicha empresa.

Luego de la verificación documental del vehículo y las personas se procede al fondeo del vehículo y al verificar varias zonas del vehículo al agente de Binomios le llamo la atención que en la zona del baúl tenía un doble tanque el cual procedió a verificar más esa zona y al dar varios golpes cómo es rutinario denota que el ruido del mismo era característico de estar cargado ;luego procede a la verificación con su Can llamado Puna y la misma comenzó a marcar en la zona de un doble tanque de combustible ubicado detrás de los asientos traseros del vehículo ; luego pide la colaboración de los demás agentes y a su Par guía de Can Solicitando que su perro volviera a pasar por la misma zona y también el can Hady vuelve a marcar en la misma zona ;luego se procede a dar aviso a los superiores y a la asistencia de la Gendarmería Nacional que está para custodiar la zona primaria y se los pone a los individuos su custodia.

Luego se procede a la verificación y extracción de panes de Marihuana envueltos cómo es característico y la misma dio un pesaje de 50 kilogramos.