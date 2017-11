MAYANS CRUZÓ A GUASTAVINO: “¿TENÍA EL MANDATO DE TERMINAR HOY CON ESTE TEMA?”

El formoseño interrogó a su compañero de bloque, quien preside la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. El entrerriano negó un apuro en emitir dictamen del proyecto sobre reforma del Ministerio Público Fiscal.

El senador José Mayans cruzó a su compañero de bloque Pedro Guastavino (PJ-FpV), quien preside la Comisión de Justicia y Asuntos Penales donde este miércoles se debatió con invitados el proyecto para reformar las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

Luego que senadores kirchneristas denunciaran una “maniobra escandalosa” por parte de Miguel Pichetto para lograr avanzar con el dictamen este miércoles, Mayans tomó la palabra para exponer indirectamente sus dudas.

Mientras el ministro Germán Garavano era sometido a consultas de los legisladores, el formoseño tomó el micrófono y le preguntó a Guastavino: “¿Qué expectativa tiene de la reunión, quiere sacar el despacho hoy o van a ser varias jornadas?”.

El entrerriano le respondió que el “problema” de él fue que llegó “casi 35 minutos más tarde” y no escuchó que “hoy damos inicio al tratamiento” del tema. “Le estoy hablando como senador, usted no me juzgue a mí por el horario”, fustigó Mayans.

Y cargó: “Presentaron el proyecto el viernes. ¿Qué mandato tiene usted señor presidente?”. “No tengo ningún mandato de nadie”, afirmó molesto Guastavino.

“¿No tiene ningún mandato del bloque de terminar con todo esto hoy?”, insistió Mayans, a lo que el titular de la comisión volvió a negar.