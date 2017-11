NAIDENOFF TRAS DETENCIÓN DE BOUDOU: “INSFRÁN SABE QUE LA JUSTICIA LO LLAMARÁ”

Naidenoff habló tras la detención de Boudou y dijo que no es una causa aislada la de Formosa Naidenoff habló tras la detención de Boudou y dijo que no es una causa aislada la de Formosa El senador por Formosa, Luis Naidenoff también se hizo eco de lo sucedido esta mañana con las detenciones de Amado Boudou y su socio y amigo, José Luis Núñez Carmona, en una causa por enriquecimiento ilícito. Y habló de la situación del gobernador Insfrán.

Luis Naidenoff, el senador por Formosa, dialogó con Radio Uno tras la detención del ex vicepresidente de la Nación de Cristina Kirchner, Amado Boudou. “Están pasando hechos muy importantes desde el punto de vista judicial en la Argentina, los jueces ya no se sienten apretados y pueden trabajar como corresponde. Por eso primero se dio el desafuero y la posterior detención de De Vido y ahora ocurre esto de Boudou”, dijo.

Además, acusó que “Boudou tiene más de 9 causas por las que se lo investiga y lo importante, es que el mismo juez que pidió su detención es el que tiene a cargo la causa Ciccone que a su vez tiene una vinculación con la causa Formosa”.

Destacó el senador formoseño que “no puede justificar el incremento patrimonial que tuvo; ni él ni sus socios ni su ex pareja; todos se enriquecieron de una forma que no pueden justificar; fue todo muy obsceno; Boudou es la imagen de la obscenidad del kirchnerismo en el poder”.

Insfrán

En relación a la causa que vincula la detención del ex vice de Cristina; Naidenoff dijo “si bien esta causa por la que fue detenido Boudou no es por Ciccone; lo cierto es que lo de Formosa no es un hecho aislado; recordemos que nuestra provincia fue la única que insólitamente contrató una empresa para que la asesorara en la reestructuración de su deuda pública. Esta fue la primera etapa del desembarco de Boudou y sus amigos para adquirir una empresa que estaba en la quiebra; y como no tenían para justificar el dinero para adquirirla (ex Ciccone Calcográfica, la fábrica de papel moneda en Argentina), Formosa les facilitó la posibilidad de blanquear ese dinero” (sic).

“No sé si debe estar nervioso, pero el doctor Insfrán sabe que más tarde que temprano la Justicia lo va a llamar a declarar por esta causa.

Porque el Fonfipro (NdR: por donde se pagó a Vanderbroele, presunto testaferro de Boudou y titular de The Old Fund, la empresa que asesoró a la provincia en la reestructuración de su deuda) actuó por orden del Ministerio de Economía de Formosa; por orden de Insfrán, que ratificó lo hecho con la firma de un decreto”, cerró.

El Comercial