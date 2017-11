ALFONSÍN, AFILADO CONTRA EL GOBIERNO: “ES IMPOSIBLE QUE LA UCR ACOMPAÑE LA REFORMA LABORAL”

El legislador, que representa una de las voces más críticas de la alianza Cambiemos, anticipó su rechazo al proyecto del Gobierno para modificar la Ley de Contrato de Trabajo. Los cruces por los dichos de Carrió sobre su padre.

La relación entre el radicalismo y el PRO dentro de la alianza oficialista Cambiemos es cada vez más tensa. Esta semana, la diputada y nieta de Raúl Alfonsín tuvo un fuertísimo cruce con Elisa Carrió.

Como si esto fuera poco, a los reclamos que hace meses viene dedicando la UCR por sentirse en un segundo plano en la toma de decisiones del Gobierno, se le suma un comunicado de Ricardo Alfonsín, plasmando su desacuerdo con el plan de la reforma laboral.

“¿Han visto los términos del proyecto de reforma laboral? Es imposible que la UCR acompañe muchos de sus artículos”, escribió desde su cuenta de Facebook Ricardo Alfonsín.

Y luego volvió a insistir con la poca participación de su espacio en las políticas de Cambiemos: “La UCR debe aclarar que no participó y nada tuvo que ver en la elaboración del mismo. No puede pasar ni un día más sin que la sociedad lo sepa. Además, por lealtad con los aliados, debemos sugerirle que lo revean. No sólo es injusto, es un remedio peor que la enfermedad”.

En esa línea, concluyó con ironía su descargo virtual: “Como para suavizar me dicen: “Pero mirá que es gradualista, eh”. ¿Y eso es tranquilizante? ¿Eso no quiere decir que se avanzará más en ese rumbo? Seguiremos”.

Enfrentados. Estas declaraciones se suman al cruce que este martes tuvieron Elisa Carrió y Rocío Alconada Alfonsín, nieta del fallecido líder radical, luego de que la diputada oficialista comparara a Macri con Alfonsín con la frase “La diferencia con Parque Norte de Alfonsín es que @mauriciomacri no solo tiene voluntad, sino que ama la acción política”.

“Tu ensañamiento con Raúl, quien dedicó su vida al país y no está pa’ defenderse, solo habla de lo bajo que sos capaz de caer”, le respondió la nieta del expresidente.