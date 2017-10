¿A SEGUIR ESPERANDO?

En primer lugar, me gustaría contarles porque yo comencé a pensar en la espera o, mejor dicho, en el hacer esperar como mecanismo de dominación. En realidad, lo empecé a pensar porque a lo largo de varios años de hacer trabajo de toma de imágenes en nuestra ciudad, en Clorinda, sobre el tema de la espera de la solución, me puse a reflexionar sobre qué quería decir o qué significaba que los clorindenses continuemos esperando una solución a nuestros problemas muy acuciantes para los barrios alejados del centro de la ciudad, tales como: LA BASURA, EL BARRO, LA FALTA DE UN BUEN TRANSPORTE URBANO, EL PROBLEMA HABITACIONAL, POCO RIPIO Y NADA DE PAVIMENTO, ETC. Cuando yo inicié el trabajo de toma de imágenes para los digitales, hace como casi 6 años, los barrios estaban un poco convulsionados porque estaban a punto de dejar atrás el barro e ingresar al tiempo de LA CLORINDA SIN BARRO; mi emoción como ciudadano fue tal que no tome en cuenta que el objeto empírico de mi trabajo estaba por desaparecer. Pasaron los años y cuando estaba tomando hoy algunas imágenes de la ciudad COLMADA DE BARRO, MUCHAS CASAS INUNDADAS, SIN SERVICIO DE TRANSPORTE, CON LA BASURA FLOTANDO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUADAD, SIN RIPIO NI PAVIMENTO PARA PODER SALIR DE LOS BARRIOS, ETC, ETC, ETC, me di cuenta que la gente sigue esperando eso que le prometieron que está a punto de suceder pero que todavía no sucede. Nunca me había detenido a pensar en ese “algo que está a punto de suceder y mientras tanto la gente sigue esperando”. Al final comprendí porque es muy necesario hablar de esta espera, pero luego me quedé pensando qué sucedería si armaba una nota no centrado, como clorindense, en el tema de hoy, sino enfocado en la espera, con otro diseño argumentativo. De forma resumida, lo que encontré en lugares muy distintos, como esperar por un documento, esperar por un subsidio habitacional o un plan alimentario o seguir esperando en una zona contaminada por las cunetas y el barro, es que la espera funciona como un mecanismo de dominación. Es una estrategia macabra, hay alguien que, a propósito, intencionalmente, hace esperar a los humildes subordinados o desposeídos, así funciona la dominación política. Esto hay que inscribirlo en una especie de menú de formas que tiene el Estado de regular la pobreza, a los relegados, a los desposeídos. El Estado los regula con represión más o menos abierta, con encarcelamientos, con dependencia económica, en definitiva, los mantiene esperando por eso que le está por dar para que sigan subordinados a su poder. Dicho sea de paso, le hemos prestado menos atención a esa otra forma de regulación que es este de hacer esperar y así regular para poder controlar comportamientos.

Quarto Poder Clorinda