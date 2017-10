EN UN PASO NO HABILITADO DE CLORINDA

La patrulla de la prefectura realizó el procedimiento cuando sujetos, no identificados estaban cruzando con cajas por un paso no habilitado de la ribera de nuestra ciudad, arrojan las cajas y se dan a la fuga. Se secuestró un total de 32 kilos de marihuana. De acuerdo a la información que accedió Crónicas de Clorinda el procedimiento se realizó ayer cerca de las 23 horas cuando el Personal Delegación Inteligencia Criminal, de la Prefectura Pilcomayo, en oportunidad de estar realizando patrullaje de prevención por la ciudad de Clorinda, a bordo de vehículo no identificable calle 9 de Julio y barrera de contención (Rio Pilcomayo – Paso no habilitado), observaron 2 personas transportando una caja, al tratar de identificarlos arrojan la caja y se dan a la fuga, se efectuó rastrillaje con el fin de dar con estas personas, con resultado negativo, en presencia de testigos se trasladó la caja hasta la Prefectura, verificando que contenía 39 panes, sometido a la prueba de narcotest arrojo resultado positivo para la variedad Marihuana, con un peso de 32,405, siendo el aforo de $ 578.430, interviene Fiscalía Federal N° 1 de la Ciudad de Formosa a cargo de la Dra. MARISA VAZQUEZ y conocimiento del Juzgado Federal a cargo del Dr. VALLEJOS.