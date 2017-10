ANSES CLORINDA MALTRATA A NUESTROS MAYORES

Con todo respeto, y sin ánimo de ofender ni perjudicar a los responsables de la Delegación ANSES CLORINDA, les digo sinceramente y en nombre de varios adultos mayores que me han hecho oír sus quejas, y la mía propia en ocasión de acudir a las oficinas, me gustaría enumerar los cambios o mejoras que se puede y se deber hacer en favor de los beneficiarios, en favor del pueblo: Primeramente el edificio ya resulta pequeño para albergar tanto a los empleados como a la cantidad de gente que asiste diariamente.

2º) La cantidad de personal es insuficiente para la atención al público.

3º) El personal nuevo contratado debe tener una preparación previa para la atención al público, la cual debe ser de excelencia.

4) debe haber un área para las personas que sacan turno por Internet, y ser atendido en base a su turno y no como hacen ahora, que además hay que ir a las 4 a.m. de la madrugada a formar fila para que a las 06:00 o 06:30 a.m. le den un numerito de turno de atención nuevamente. Esos numeritos deberían ser para la gente que no tiene turno previo (Internet) además creo que no debería ser necesario ir tan temprano a formar cola para obtener un número, si hay la cantidad suficiente de empleados para atención al público el numero seria meramente una cuestión de orden, pero aquí es un problema de fondo: “como pretender que un adulto mayor de 65 años a 90 años vaya hacer colas a las 4 a.m.” es un desprecio total por la salud, la integridad física y mental del ser humano, protegidos por leyes Nacionales, y pactos internacionales, como así también reglamentos administrativos, que son dejados de lado, no solo en la ANSES, en casi todas las instituciones públicas, y se nota aún más en la zona del nordeste.

5) DEBE HABER UNA ATENCIÓN ESPECIAL A LA GENTE QUE VIENE DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA Y QUE LE CORRESPONDE LA OFICINA ANSES CLORINDA, no pueden dejar de atenderlos, por ejemplo hoy día había 3 ancianos que vienen de la localidad de General Belgrano, y no fueron atendidos por la delegada, ya que en mesa de entradas; supuestamente; había una orden de que no atendía más a nadie que no venga con turno o números, sea de donde sea; realmente si es cierto; es indignante, O ES PORQUE TERMINARON LAS ELECCIONES ??? y su señora madre fue re-electa Diputada Provincial.

Y NO QUIERO QUE SALGAN MAS EN LOS MEDIOS AMIGOS A DECIR QUE TODO ESTA BIEN, PORQUE NO ES ASÍ, SI LA GENTE SE CALLA ES POR SUS BUENAS COSTUMBRES E IDIOSINCRASIA, PERO TONTA NO ES. TODOS SABEMOS QUE EL 99% DE LAS OFICINAS PUBLICAS SON DEFICIENTES EN SU ATENCIÓN.

TÓMENLO COMO CRITICA CONSTRUCTIVA, Y SI NECESITA AYUDA LA SRA. DELEGADA PARA ORGANIZAR Y PONER ORDEN, PUEDE CONTAR CON MI AYUDA INCONDICIONAL DE CIUDADANO. Atentamente. Alejo Cardozo O. DNI 22.055.908.-