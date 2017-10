ALFONSÍN: “NO PUEDO COMPRENDER UN PARTIDO QUE NO TENGA IDEAS”

El diputado nacional volvió a cuestionar el rol de la Unión Cívica Radical en el frente oficialista Cambiemos, y aseguró que sigue “pensando lo mismo” aunque se hayan ganado las elecciones. “Hemos actuado como convidados de piedra”, sentenció.

El rol de Alfonsín en el Congreso vence en diciembreEl diputado nacional Ricardo Alfonsín cuestionó una vez más el rol de la Unión Cívica Radical en el frente oficialista Cambiemos. “Sigo pensando lo mismo, porque el hecho de que se gane una elección no me da la razón ni me la quita”, dijo, y agregó que no puede comprender “un partido que no tenga ideas”.

“Sigo cuestionando sobre todo a mi partido que pudiendo hacerlo, no hizo nada para evitarlo, no dejó de actuar como lo ha venido haciendo, que quizás no sea la mejor manera de colaborar con un amigo, o con un hijo con un aliado en el gobierno”, expresó Alfonsín en declaraciones al programa Tendencias.

“El kirchnerismo decía que sus triunfos demostraban que estábamos equivocados con nuestras críticas. En los 90 el gobierno tomaba decisiones que era muy equivocadas, y sin embargo se cansaron de ganar elecciones ¡Y cuántas! Ocurre que las decisiones que toman los gobiernos, tanto las buenas como las malas, suelen producir efectos en el tiempo, incluso después de las elecciones. Y a veces, en el entretanto, generan el espejismo de la solución”, se explayó el referente radical, e insistió: “Sigo pensando lo mismo, porque el hecho de que se gane una elección no me da la razón ni me la quita”.

“Lo que importa no es ganar elecciones. Lo que importa es hacer. O en nuestro caso, que no ganamos las PASO, que no nos tocó gobernar, pero sí representar, acompañar lo que uno cree que es bueno para el país.

No todo vale con tal de ganar las elecciones”, consideró.

“Yo estoy haciendo lo que mi partido dijo que iba a hacer. Al celebrar este acuerdo, Ernesto Sanz dijo a los radicales: ‘Quédense tranquilos. En el caso de no ganar las PASO, utilizaremos todos los recursos partidarios para influir en el rumbo de la gestión, no permitiremos que comentan errores, no vamos a acompañar decisiones que no creamos que son buenas para el país, etc.’”, recordó Alfonsín.

“Nada de eso hicimos. Y, curiosamente, ¿los que cumplimos aquello que dijimos somos lo que tenemos que dar explicaciones? Son otros lo que tienen que dar explicaciones diciendo por qué no hicieron conocer su voz frente a cuestiones que se sabe que no son las mejores.

Oportunamente esta discusión la vamos a dar en el partido, y yo me voy a encargar de eso”, aseguró. “Como dice León Gieco, todo está guardado en la memoria. En este caso en el libro de decisiones y en las hemerotecas. Allí pueden saber cuáles fueron las posiciones de la UCR”, advirtió, y volvió a criticar la actitud de la dirigencia del partido ante ciertas decisiones del Gobierno nacional. “No hemos tenido ninguna participación. Hemos actuado como convidados de piedra”, sentenció.

“No podemos seguir actuando como lo hemos hecho ahora, como si entre el PRO y la UCR no existiera nada más que coincidencias”, reclamó Alfonsín. “El partido tiene que hacerle conocer a la Unión Cívica Radical que va actuar de otra manera, que va a ser más responsable y que pretende contribuir de manera más activa la solución de los problemas de la gente. Estoy seguro que así le va a ir muchísimo mejor a Cambiemos”, dijo el diputado, cuyo mandato vence en diciembre.

“No quise ser candidato. Eso me da mucha más libertad y tiempo para reclamar. Y más tiempo para trabajar para que en el partido se cree una masa crítica que sea capaz de presionar las autoridades para que cuando ejerzan su responsabilidad lo hagan teniendo en cuenta lo que piensa la UCR, y lo hagan teniendo en cuenta más que la carrera política, la necesidad de resolver los problemas de la gente”, anticipó.

“Puedo aceptar un partido que no gane elecciones, incluso un partido que no vaya a elecciones, como nosotros cuando nacimos en el siglo XIX, con la abstención revolucionaria. Yo puedo comprender todo eso. Lo que no puedo comprender es un partido que no tenga ideas”, finalizó Alfonsín.

