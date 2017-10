Por Ricardo Romano.

Como ocurrió en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a los electores se les aplicó la toma de la huella digital.

Tengo que confesar que, en mi caso particular, no leyó mis huellas digitales en ninguno de los dedos. Ergo no sé cuál será el grado de confiabilidad de estos aparatos.