GENDARMES DESARMAN PASOS CLANDESTINOS Y REFUERZAN CONTROLES EN LA ZONA DE FRONTERA

A lo largo de la extensa frontera entre Clorinda, Argentina y Nanawa, Paraguay existen decenas de pasos clandestinos sobre los que comenzó a trabajar el personal de la Gendarmería Nacional para desarmarlos.

Estimamos está ligado directamente a la cuestión electoral y para que los controles en los pasos habilitados puedan ejercerse con mayor rigurosidad.

En la mañana del jueves personal de la fuerza antes mencionada con un representante del comité de frontera fueron recorriendo parte de la zona de frontera principalmente entre las calles Mendoza y hasta la avenida 9 de Julio para verificar y desarmar esos puentes improvisados que la gente monta para evitar tener que circular por la Pasarela de la Amistad, muchos lo hacen por comodidad ya que existe una distancia muy amplia para circular por ese paso habilitado y por ello se manejan de esa forma, aunque también en ocasiones es utilizado para otros fines.

Al mismo tiempo que trascendió que no solo se trabajará con el desarme de estos puentes clandestinos que cada tanto se suele realizar, ahora también está la cuestión de reforzar un poco más la zona fronteriza y se pudo saber que existió directivas de órganos superiores de que se verifique de una manera particular la zona ribereña, sectores puntuales donde es frecuente ver circular a personas, eso estaría siendo totalmente controlado según trascendió aunque por el momento es cuestión de anuncios o trascendidos ya que los refuerzos de personal no se alcanzan a notar, si lo que se pudo apreciar en recorrida es a móviles de Gendarmería que patrullan de manera constante principalmente el sector pavimentado de la Costanera.