CARTA DEL CANDIDATO A CONCEJAL RICARDO ESCOBIO

Clorindenses, me gustaría llegar a todos los hogares en forma personal o por algún medio de comunicación, cosa que estoy intentando mediante caminatas en los distintos barrios y utilizando también los canales de TV existentes en nuestra ciudad, acercarles las propuestas y el voto de forma personalizada, lamentablemente no lo puedo hacer por ninguna radio de nuestra ciudad, estos no permiten salir al aire, no convocan a los candidatos de cambiemos que tiene proyectos para Clorinda, que tiene criticadas a la forma en que se maneja el recurso dinerario que se envía desde el gobierno nacional, no podemos difundir y pedir explicaciones de por qué a nuestro criterio ha cambiado los números de concejales que han entregado la construcción de una playa de camiones a una empresa Paseo San José. Que se trata de una Sociedad Anónima cuyo vice presidente es Julián Pájaro Rejala. Una empresa cuyo contrato social posee fecha de publicación y creación en el Boletín Oficial de la Nación con fecha agosto del año 2012. Posee alta impositiva en fecha noviembre de 2012. Habilitación comercial en abril de 2014 con una dirección ficticia que los propietarios del inmueble nunca suscribieron contrato alguno con la mencionada empresa, que cuenta con un decreto de Celauro que entrega en comodato el inmueble en fecha febrero de 2013 antes que la empresa se constituyera legalmente en nuestra ciudad ya tenía la concesión del predio, que abrió una cuenta corriente en el banco de la Nación Argentina a nombre Julián Rejala con un movimiento promedio mensual de 9.500,00 pesos, no registra empleados en blanco. Ahora la pregunta es los actuales concejales no pudieron averiguar estos mismos datos al igual que lo hace cualquier ciudadano común, con que facultad se entrega en concesión adelantada a una empresa que no posee antigüedad en el rubro, a una empresa que no estaba radicada en la ciudad aun, a una empresa que cuenta únicamente con un capital social de 100.000,00 únicamente; y la pregunta que genera más dudas que quizás raya lo ilegal con que plata una empresa con todas estas características construye una playa de camiones sin en la cuenta nunca contó con dinero propio, si consiguió de donde si hoy es obligatorio transferir telefónicamente y pagar sumas dinerarias bancarizadas a los fines de evitar la corrupción y lavado de dinero.

¿Esto me trae al recuerdo a un caso similar o espejo, te acordes de la reestructuración de la deuda de Formosa? ¿Te acordás de Brandebroeler? ¿Te acordás del retorno de dinero? ¿te acordás que aquella empresa tenía los mismos condimentos que esta? ahora porque nunca llamaron a una licitación realmente legal donde puedan participar otras empresas. Estas cosas y muchas más quiero comentarlos en los distintos medios radiales de Clorinda, pero por los exagerados costos propuestos adrede sabiendo de la imposibilidad de pago como también por contar con pautas publicitarias del gobierno provincial o por compromisos políticos con el gobierno municipal y/o provincial no puedo acceder a ellos y en consecuencia el clorindense no puede escuchar la otra verdad, la de la corrupción. Para que estas cosas no sigan pasando en nuestra ciudad les pido que me acompañen, que la transparencia en la administración es posible si se tiene la predisposición y las ganas de investigar las cosas antes de aprobarla.

Ricardo Escobio