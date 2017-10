INSFRÁN DIJO QUE CLORINDA SERÁ LA PUERTA DE ENTRADA MÁS LINDA DEL PAÍS

En el acto de entrega de 120 viviendas y maquinaria vial al municipio de Clorinda, el gobernador Gildo Insfrán reafirmó el compromiso de seguir trabajando para convertir a esta ciudad en la puerta de entrada más linda del país.

Fue en el Club Argentinos del Norte (sede del acto a partir de las copiosas lluvias” y junto al intendente Manuel Celauro y el senador José Mayans, donde hizo realidad el sueño de la casa propia a 120 familias. Estas habitaran el barrio de 232 viviendas al cual se le impuso el nombre del ex intendente clorindense, “Dr. Pedro Euclides Insfrán”. Durante la ceremonia, el primer mandatario hizo entrega de maquinarias viales a la comuna y acordó el convenio para avanzar en pavimentación de calles y nuevos sistemas lumínicos.

Indico que a través de este convenio marco se avanzara en más realizaciones para que “juntos hagamos que esta puerta de entrada a la Argentina sea la más linda del país”, subrayando que todas las obras en ejecución y señaladas antes por Celauro, “se están realizando con fondos provinciales”.

“Este gobernador piensa y gobierna para los 600 mil formoseños, y lo hacemos a la luz de todos, sin discriminar a nadie, como si somos discriminados nosotros por el gobierno nacional”, expuso, dejando en claro que por más presiones “no van a poder lograr domesticarnos. No agacharemos la cabeza y que sigamos diciendo a los cuatro vientos que no compartimos la ideología neoliberal que endiosa al mercado, que permite ganancias extraordinarias a los dueños de los capitales, concentrando la riqueza y expulsando a millones de argentinos”.

Insistió en marcar sus discrepancias con lo que considera una “ideología inhumana”, diametralmente opuesta a la del peronismo que “tiene una política con centralidad en el ser humano”, afirmando que “el mercado debe estar controlado por el estado, no otorgar esa libertad del zorro en el gallinero”

Para Insfrán el escenario actual de en Clorinda marca con elocuencia lo que está ocurriendo a nivel nacional. “Los comerciantes saben mejor que nadie que las cosas han cambiado para peor. Porque las cosas están más baratas del otro lado y aquí se ha triplicado su valor”, expuso, atribuyendo esto al “cambio de la política económica, la macroeconomía”, que avizoro preocupado “traerá consecuencias para nuestros hijos y varias generaciones”.

Evoco que “en la época de Néstor (Kirchner) teníamos dos indicadores superavitarios: el comercial y el fiscal, a los que llamaban superávit gemelo. Hoy en estos dos indicadores son deficitarios, o sea que estanos importando más y exportando menos”.

Pidió que se tome conciencia de lo expuesto, para agradecer el acompañamiento al modelo formoseño que desde hace mucho tiempo manifiestan en las urnas los clorindenses, pidiéndoles que esto “se haga extensivo la patriada del 22 de octubre y se ponga un límite”.

Expuso el gobernador que en la esfera nacional que se sitúan como ejemplo de republicanos, no se manifiesta en los hechos reales, como la “discriminación que nos hacen sin respetar la voluntad popular de los formoseños”, y puso como ejemplo que Formosa no recibió una sola ayuda en concepto de ATN. “Esos fondos nos corresponden porque sale de nuestra coparticipación, pero nos castigan”, sostuvo.

Pidió sumarse al modelo formoseño a los “radicales decepcionados por la decisión de su conducción”, señalándoles que “aquí tienen un espacio donde venir a expresar sus ideas y sentimientos como un movimiento nacional y popular. Los invitamos a sumarse a este modelo que si bien nació en el seno del PJ hoy es de todos los formoseños”.

Expuso que “según la ley electoral podemos hacer actos de gobierno. Paramos aquí, pero seguiremos inaugurando obras después de las elecciones a lo largo y ancho de la provincia. Y es que no trabajamos para las elecciones sino para las futuras generaciones y lo hacemos los 365 días del año en la búsqueda de la felicidad del pueblo”.

Reprobó severamente el reciente decreto nacional “armando una sociedad anónima para avanzar hacia la privatización de Vialidad Nacional, para que los capitales se encarguen de las obras, pero no lo harán en zonas como nuestra provincia, así que por lo menos hasta el 2019 debemos olvidarnos de los proyectos que teníamos”, para dejar en claro que “si se hacen obras viales deberemos pagar peajes”.