DENUNCIAN QUE ESCUELA ESPECIAL SE ENCUENTRA EN REFACCIÓN HACE SEIS AÑOS

Rosana Medina, una docente de la localidad de Clorinda pidió por favor al Gobernador de la provincia que la escuela especial N°12 sea entregada.

Medina indicó “hace seis años que la escuela está en refacción, de igual manera tengo que ser sincera y decir que la escuela esta hermosa yo estuve hace unos días en el lugar y cuenta con todas las comodidades que se pueda imaginar y que puedan necesitar los chicos con discapacidad, es un edificio para disfrutarlo”.

“La verdad es que desconozco el motivo, me podrán decir que falta un foco, que falta pulir el piso, es decir nos dicen cualquier cosa, es más nosotros no somos necios en entender eso, pero lo que no podemos entender es que han pasado 6 años para una refacción, no es construcción de un edificio y esta espera la hemos hecho en el marco del respeto siempre”, manifestó.

“De igual manera debemos decir que somos pacientes porque cuando nos tuvimos que mudar a otro lugar nos dio un establecimiento cómodo, pero no es nuestro ese lugar pertenece a sus alumnos. Y el año pasado se sumó otra institución escolar ya somos 3 escuelas. No nos pueden pedir un día más porque estamos hablando de personas con discapacidad que tenemos que estar dándoles un lugar adecuado”, agregó la mujer.

Asimismo, explicó “estamos dando clases en un zoom y las aulas están divididas con cartones y telas, la estamos pasando mal”.

Por otra parte, dijo “nos desilusionó que otra vez no entramos en el cronograma de entrega y no entramos otra vez. Para el colmo escuche que a nuestra escuela prontamente la van a inaugurar sin siquiera darnos una fecha”.

En relación al descargo que la mujer escribió en su cuenta en una red social, señaló “yo escribí un descargo en mi cuenta personal de Facebook y he recibido todo tipo de agravios, no lo estoy llevando a la política, lo único que quiero es que mis alumnos sean también los privilegiados como dice mi Gobernador, no se puede seguir dando clases de esta manera, es doloroso no poder brindar la enseñanza que ellos se merecen”.

“Quiero que mis alumnos tengan acceso a la justicia social”, puntualizó.

Expres Diario