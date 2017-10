DOCTOR RICARDO ESCOBIO CANDIDATO A CONCEJAL

P: ¿Cómo siente el recibimiento de la gente en esta campaña?

R: Gracias a Dios tenemos un buen recibimiento, la gente se abre a conversar, escuchamos las inquietudes, cada uno tiene su problema distinto, hay que escucharlos y ver que se puede hacer para solucionarlo. Y en algún momento podremos solucionar lo que está a nuestro alcance.

P: Me doy cuenta que muchos candidatos a concejales presentan proyectos como si fueran candidatos a intendentes

R: Vos sabes que anoche estábamos en un debate en la cámara de comercio yo me explayé en algunos proyectos que tengo y les llamo la atención a la gente de la cámara de comercio porque tenemos que buscar la alternativa de Clorinda, cuando nos encontramos con esta asimetría con estos precios con Paraguay donde el comerciante se encuentra agobiado por los impuestos, el municipio no quiere dejar de cobrar y el comerciante no tiene como pagarle, no es lógico eso. Yo presente como alternativa, así como sabemos que Clorinda tiene una situación cíclica, hay veces que el comercio es bueno a veces no, entonces el municipio se tiene que adaptar a esas circunstancias, ¿de qué manera?

Cuando el comercio no funciona bien, tendría que ser más flexible con los comerciantes, o sea volver a esa etapa donde se pueda pagar un poco menos para que el comercio no sufra tanto la presión tributaria, entonces ese fue un proyecto que llamamos código tributario móvil, y cuando se normaliza o a medida que va favoreciendo las asimetrías, el precio al ser móvil, tendría que crecer de forma progresiva hasta llegar al tope, es una alternativa que queremos acercar al concejo, que es lo que debería hacer un concejal. Y en cuanto a otra cosa me llama la atención y anoche también lo dije en un medio a la mañana, estos inconvenientes con el hospital leyendo la 1028 que es la ley orgánica del municipio que también regimos la gente del Conejo Deliberante es facultad del HCD tomar en todos estos inconvenientes relacionados a hospitales, escuelas todas esas cuestiones es facultativo, estos 9 concejales no han presentado un solo proyecto ni una sola inquietud alternativa para poder solucionar, sigan muriéndose estas criaturas de personas que estaban que son inconvenientes de salud que a lo mejor con poca cosa podemos estar solucionando y asistir. Creo que para eso el Concejo tiene que tomar cartas en el asunto y yo tengo una alternativa a eso porque yo en algún momento cuando me recibí de abogado, estuve conversando en aquel momento con el hoy fallecido Rector Torres, lo encontré acá en Clorinda, lo conocía de la facultad el venía a traer 11 incubadoras, y me dijo que tenía la intención en aquel momento de hacer un convenio con el hospital de Clorinda para que vengan a hacer pasantías los médicos neonatología, no necesitas mucha plata Ricardo, es gestión. Una persona que se la caiga una idea es lo que se necesita, no estoy pidiendo que vayamos al baúl de las ideas, que se les caiga una idea, no es más que eso por eso incluyo a todos estos concejales que están actualmente porque no pueden buscar una alternativa.

P: Ricardo, se votó la ordenanza para hacer la terminal de ómnibus, se amplió la playa de camiones, pero se concede por 20 o 30 años y no entra un mango al municipio ¿Qué opinas?

R: Me gustaría más que nada que los actuales concejales me digan en que consiste el contrato de comodato o el contrato de concesión, quiero saber si lo han leído, cuales son las condiciones sobre el cual han dado la concesión por tanta cantidad de años y no sabemos cuáles son las condiciones, ningún concejal salió a aclarar en qué condición se entregó, cuanto, y vos decís comodato es un contrato de uso, pero ese uso dice que tenés que tener una contra prestación, que no se sabe, es como un secreto que está bajo7 llaves, que nadie puede enterarse, estamos hablando de 20 años de concesión y nadie sabe. Esto de llevar las cosas de forma trasnochada no es bueno para la sociedad, mucho menos para la gente que quiere ocupar cargos públicos porque después la gente cree que somos todos iguales y no es así, hay gente que tiene intenciones buenas para la ciudad.

Simplemente me gustaría que la gente me acompañe, sigo poniéndome a prueba en la gente, me considero capaz de sentirme concejal en mi ciudad y quiero ponerme a disposición de la gente, quiero trabajar para Clorinda y quiero devolverle lo que me dio a mí. Finalizó