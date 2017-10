MADRE DEL BEBE FALLECIDO EN EL HOSPITAL DIO SU VERSIÓN Y PIDIÓ JUSTICIA

El pasado Viernes en el Hospital Dr. Cruz Felipe Arnedo, tomamos conocimiento de que una vez más se perdió una joven vida, la madre de esta pequeña criatura se llama Sandra López domiciliada en el Barrio ACA madre de 4 niños, el cual su caso ha causado revuelo y enojo de toda la Ciudadanía en particular por lo acontecido.

Con gran tristeza y ansias de Justicia Sandra dialogó con nuestro medio en donde comento que fue realmente lo que aconteció.

Comenzó Sandra diciendo que ella acudía cada vez que le tocaba su control incluso hasta 2 veces por día, pero siempre en termino y de acuerdo a lo que los doctores le recetaban, comento que le dijeron que su bebe lo tendría para el 10 de Octubre, pero que después se lo dispusieron para el 4 de octubre, pero la semana pasada comenzaron unos dolores muy fuertes agregó, entonces acudí al hospital y sin hacer ningún tipo de chequeo, me pusieron calmante, pero los dolores continuaron al día siguiente es entonces donde acudo nuevamente, y los Doctores me dijeron que debía tomar mucho reposo nuevamente aclaro que sin haber realizado ningún chequeo y ninguna ecografía, fue entonces que el día viernes Sandra acudió nuevamente al hospital por que los dolores se presentaron de nuevo, y fue hay entonces donde realizan un monitoreo a la Madre en donde los Profesionales notaron que el bebe dentro tenía unos latidos muy débiles, fue allí entonces donde los doctores preparan a la paciente para realizar el parto, comento la Joven Madre.

Agrego Sandra que una vez en cirugía y ya sedada el doctor le dice “TAL VES TU BEBE YA NO TENGA SIGNOS DE VIDA”, fue entonces que minutos después ya sacaron al pequeño sin vida. El pretexto que utilizaron los doctores por lo sucedido fue que el bebe nació muy prematuro y que el alimento que le tenía que llegar no le llego. Por otro lado comento además que otro Doctor le dijo que esto es obra de Dios y la Naturaleza como si fuera que ya la tomaban del pelo.

Entre llantos la Joven Madre dijo que por qué motivos no la derivaron a Formosa que si los doctores no tenían ganas de trabajar me hubieran mandado a Formosa hay capas mi bebe se salvaba y así se evitaba esto, yo no me explico lo sucedido y nadie me explico que fue realmente lo que paso pedí hablar con el Director Gutiérrez del Hospital y jamás apareció para darme explicaciones, esto es realmente injusto porque te sacan la ilusión y hasta las ganas de vivir, sentencio.

Sandra pidió que si esto tiene que entrar en Juicio que entre, y que vaya preso quien tenga que ir, que los Clorindenses abran los ojos y vean en manos de quien estamos, para que no vuelva más a pasar esto, el dolor que se siente es irresistible, acusó a los doctores te matan en vida, luego parafraseo “HOY ME TOCO A MI MAÑANA CAPAS A OTRA PERSONA”, y volvió a aclarar que hasta ahora está esperando que el Director Nelson Gutiérrez brinde una explicación digna y que se haga responsable de lo acontecido.

Central Noticias