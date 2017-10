CARTA PARA LOS VERDADEROS RADICALES.

Por: Ricardo Romano.

La liviandad con la que algunos dicen que gracias al PRO existe el radicalismo asusta realmente, no entendieron nada.

Por eso muchos reclamábamos una unidad programática, orgánica, totalizadora, lo que hicieron fue un amontonamiento ya que el PRO hoy se siente el dueño de cambiemos porque hubo radicales, como Ernesto Sanz, que traicionaron nuestras banderas con la excusa de la “gobernabilidad” justificaron medidas antipopulares que jamás el radicalismo debiera tolerar o consentir.

Los radicales que queremos un radicalismo valiente, con voz vigorosa, fiel a su historia democrática, no somos enemigos del gobierno, tan solo somos radicales de base, es decir radicales fieles a nuestra doctrina.

El macrismo nos exige un amarillismo que los radicales no debemos consentir, y mucho menos podemos consentir a las huestes prusianas que salgan a denostar o a amenazar a nuestros hombres, no es así como se consolida la democracia.

El mesianismo que denuncian esas actitudes tienen que sonarnos a un alerta, y con mayor razón, alentarnos a no bajar los brazos, a no bajar las banderas a Ricardo Alfonsín no necesita que yo lo defienda, es suficiente su trayectoria, su ética, sus actitudes para que los radicales lo reconozcamos como uno de los grandes dirigentes que hoy nos honran a todos los que creemos en ésta que es la causa de los desposeídos, la que nació luchando contra un régimen falaz y descreído que no deja de dar coletazos.

No he visto ni escuchado ninguna vos radical formoseña, decir que no esta de acuerdo con la derecha macrista, nada, todos sumisos por un cargo o por ser senador o diputado, todos esos que se dicen alfonsinistas se olvidaron que Don Raúl dijo “nuestro límite es la derecha y la derecha es Macri”

¡Adelante radicales! que por lo visto nos queda mucho trabajo por hacer viva la unión cívica radical.