CARTA DE LECTOR.

Por Edith Benítez.

¡Buen día! Solo quisiera aclarar, que si hoy estoy donde estoy, es porque estamos en democracia y uno es libre de elegir, donde estar y que gestión acompañar. Si antes acompañe la gestión del actual intendente ,líder y conductor de Hombre Nuevo Formoseño, fue por que confiaba en él y la gestión que llevaba adelante, lamentablemente, mi acompañamiento y lealtad nunca fue valorada, al contrario, recibí violencia laboral y económica de parte de “El señor Intendente”, además aprietes, hechos por funcionarios a fines, a “este señor ” gracias a Dios” estamos en un país democrático, y podemos elegir de donde ir y donde estar, la soberbia y la prepotencia ,son herramientas utilizadas por personas egoístas, en este caso, las que creen, que por que la gente son humildes, los podrá pisotear y humillar a su antojo, pues no pienso de esa manera, si estos personajes hoy están en el poder, es porque los ciudadanos los eligieron, ¡pero ojo eh! eso no les da el poder para maltratar, apretar y humillar, el estar hoy en el poder, no les da la autoridad de ejercer violencia en contra de la gente…. Y no soy la única que pase por esto, hay muchos empleados municipales y dirigentes barriales de años, que están pasando por esta misma situación, con muchas ganas de salir de ese lugar a como dé lugar, artos de los atropellos y manoseos contantes, a los que son sometidos. Lamento tener el carácter que tengo, pero me plantó ante cualquiera para defender mis derechos…