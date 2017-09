CARTA DE LECTOR.

Por Coquito Santoyo.

Pasaron más de 24 horas de sus pases a las huestes de Manuel Celauro, para “apoyarlo incondicionalmente”. Luego de explorar la red social observo que nadie, pero nadie salió a justificarlos o defenderlos.

Ni familiares ni amigos. Bueno, hablando de familiares el propio hermano de Gaete publicó un comentario donde afirma su pertenencia al Frente de la Victoria. ¿Esto lo dice todo no? No la sigue ni su hermano, amigos dicen que no tiene y seguidores políticos tampoco.

A Gutiérrez, un ambicioso descontrolado, tampoco le va muy bien, en esto de adeptos a sus ideas personalistas. Por estas horas se comenta que habrá nuevo director en el hospital local. Será el golpe de gracia para quién pensó que se llevaba puestos a todos y en días se dará cuenta que no arrastra a nadie.

Evidentemente sus errores, tanto del 2015 como los actuales, lo exponen como un bruto de la política.

Mercaderes de la política, que se sirven de los dirigentes y militantes para posicionarse, acceder a los cargos y luego creerse libres pensadores.

Eso en política se paga. En la vida, el tiempo se encargará de cobrárselos también.