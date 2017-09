RICARDO ESCOBIO CANDIDATO A CONCEJAL POR CAMBIEMOS

P: Te pones una vez más a consideración del electorado me acuerdo que te pusiste una vez cuando eras muy joven todavía, no quiero decir que seas viejo, pero eras casi un pibe

R: Así es Ricardo, es la tercera vez que me postulo, la primera vez me postule cuando era estudiante de abogacía, después con el Dr. Acosta, él era el primer candidato a concejal en aquel entonces con red solidaria y yo el primer candidato suplente, hoy se invirtieron las cosas estamos dentro de lo que es el Buryailismo, con Cambiemos, hoy soy el primer candidato a concejal y Acosta el primer candidato a concejal suplente.

P: Veo que estas recorriendo los diferentes barrios, ¿qué sensación notás, cuales son las falencias que ves en los barrios?

R: Me intereso estos barrios nuevos porque veo que están bastante abandonados, el pasto alto, no sé si la gente no se ocupa o el intendente en este caso tampoco manda a limpiar lo que es la parte pública y bueno también veo que como que falta más vida a este barrio, puedo estar equivocado pero lo veo abandonado, como que le faltan plazas, espacios verdes en concretos, servicios de primera necesidad, colectivos, me gustaría que los colectivos llegue hasta la punta del barrio, así la gente de las 216 no tenga que salir hasta el 1ro de mayo, o a las 500 viviendas o a las 442 viviendas.

P: Cuando termines que de recorrer el barrio te vas a dar cuenta que no hay ni una plaza y ningún espacio verde.

R: Y las calles están bastante abandonadas también, entiendo que hubo tiempos de lluvia y no hubo tiempo para corregir, pero estamos hablando de un barrio alejado de Clorinda, donde la gente necesariamente debe salir a trabajar y bueno tendría que haber sido una prioridad estos barrios más alejados para el intendente, esa es una de las inquietudes que tengo y bueno al menos poner las plazas eso es parte del legislativo, del gobierno municipal.

P: ¿Porque debería votarte el ciudadano?

R: Me gustaría que el ciudadano me vote porque yo estoy detrás de esta transparencia de la gestión, el HCD es un órgano de contralor y legislativo, legislativo por estas cosas que te comentaba hace un rato y de contralor porque me gustaría que las cosas sean más transparentes, yo por ejemplo no sé cuánto gastan en 100mts de asfalto, no sé cuánto gastan en 100mts de ripio, no sé de donde se provee, no sé cuánto se pagan los fletes, no sé cuánto gasta exactamente el gobierno municipal en estos últimos tiempos, y yo creo que es parte del co-gobierno es parte de la publicidad del gobierno y yo como contribuyente me interesaría en que se gasta y como se gasta. Te doy un ejemplo, tengo entendido y estoy investigando; la zona del basural, existe una máquina que está trabajando desde el principio ha estado alquilado por un monto “X”, hoy por hoy esa máquina sigue siendo alquilada por el municipio, pero al triple de precio, y la máquina hay días que funciona y días que no, no es una máquina ideal para el trabajo que se desenvuelve. Son cosas que me gustaría que el municipio mejore. Un punto más Ricardo; Nadie se hizo cargo de la contaminación ya existente en la ciudad de Clorinda, tanto el ejecutivo como el legislativo, los 9 miembros, todos los miembros son corresponsables de la contaminación que hay, estuve mirando el basurero, no existe ningún tipo de tratamiento coherente ni correcto para el tratamiento de la basura, ¿qué quiere decir eso? Que estamos contaminados, dentro de unos años, no muchos el hospital le va a faltar camas para toda esta gente que va a caer en el hospital con el problema de las secuelas de la contaminación y nadie se hace cargo, ningún concejal le pide ni siquiera un tipo de contralor al intendente para que gaste algo de los recursos en eso que es importante y nos toca a todos, a mi hijo, a mi nieto, a mí. A todos que estamos acá, la contaminación es infernal, cualquier persona que pasa se da cuenta que hoy estamos contaminados por el mal tratamiento de la basura, que no es un mal menor pero realmente hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa me gustaría saber por ejemplo las obras que se citan, si realmente han sido entregadas correctamente, si se han cumplido los pasos licitatorios, si fue el mejor precio, la mejor calidad.

El contribuyente, ¿porque no se puede enterar? ¿Porque trasnochado tenemos que estar enterándonos que a los dos o tres días atrás se había aprobado, porque están ocultando las cosas? Por estas cosas solicito al clorindense que me vote, le voy a dar transparencia y si tengo que hacer la denuncia correspondiente lo voy a hacer, no me tiembla el pulso para eso.

Acá estamos a escasos km del riacho porteño, no cuesta nada hacer un canal que pueda desagotar toda esta zona, yo viví en el barrio 140viv durante 15 años, los últimos tiempos nos inundábamos, teníamos muchos días de aguas yo sé que eso se da muchas veces por la desatención del vecino, pero también por falta de mantenimiento del municipio.

Quiero agregar también, que la gente me acompañe, que la gente se sume conmigo a este emprendimiento de Cambiemos Formosa, donde estamos siguiendo un proyecto desde el ministerio de Agroindustria con Buryaile acá la idea sería de que podamos en no mucho tiempo cambiar la provincia de Formosa, podemos comenzar a partir de estas elecciones permitiéndome llegar al Consejo y les voy a demostrar que no estoy equivocado, que falta mucha transparencia en el HCD, queremos blanquear muchas cosas, entre ellas el dinero público. Finalizó