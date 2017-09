El cierre del acto estuvo a cargo del senador nacional José Miguel Ángel Mayans, quien hizo un pantallazo de la situación del país, primeramente agradeció el acompañamiento de la gente en las urnas en las PASO, “realmente hicimos una gran elección, Formosa fue la provincia donde la mayoría de la gente le dijo no al gobierno nacional, y como el triunfo fue tan contundente ahora vienen los ataques, estas molestos porque por lejos Formosa es la provincia mejor administrada de la Argentina, dicen que Gildo Insfrán es un gobernador rebelde, así lo califican, es un rebelde por hacer bien las cosas y por ocuparse del bienestar de los formoseños, por manejar bien los fondos públicos, por hacer obras en cada rincón de la provincia, por ayudar a sostener la canasta familiar, por brindar salud, educación, conectividad, agua potable, energía eléctrica, asfalto, pavimento, iluminación, entre tantas realizaciones, por eso es un gobernador rebelde”.

“Un gobierno debe ocuparse de los problemas de la gente, generarle una vida digna, no meterles en problemas con tarifaos, reformas previsionales, dejar sin medicamentos a nuestro adultos mayores, dejar sin trabajo a tanta gente, eso no es preocuparse de la gente, y acá en Formosa tenemos algunos que con su proceder recibieron una paliza en las urnas y siguen apostando a respaldar a éste gobierno nacional que nada tiene que ver con resolver los problemas de la gente”, dijo Mayans.

Para el senador “el 60% de los argentinos le dijo no a éste gobierno, cuya política económica fracasó el año pasado, yo se lo dije al jefe de Gabinete Marcos Peña el año pasado, su plan económico fracaso, el gobierno de Macri ya fracasó y ahora tapan baches endeudando a los argentinos por los próximos cien años, este gobierno busca la reforma laboral, la culpa de todo la tienen los trabajadores, es una locura realmente, y no asumen la derrota, salieron a decir que ganaron, una mentira, el 60% de los argentinos le dijo que no a su gestión, salieron a decir que ganaron en Buenos Aires, es una mentira, con el 36% salen a decir por todos lados que son los ganadores, y el otro 64% que?, esos le dijeron no al gobierno de Macri en Buenos Aires”.

“Formosa tiene un gobernador que no se va arrodillar por dos pesos con cincuenta, tenemos un gobernador que está haciendo una administración histórica, la mejor del país por lejos, y eso les molesta y hay algunos formoseños que tienen el mismo pensamiento que este gobierno nacional, y es lamentable, yo no se que van hacer con este proyecto que apunta Macri a sacar coparticipación a las demás provincias para satisface los problemas que dice tener su gobernadora en Buenos Aires, otro tema vergonzoso que ahora Formosa y otras veintidós provincias le están diciendo que no al presidente”, expresó el parlamentario.

Mayans cerró diciendo “acá estamos miles de personas presentes, le pido a cada uno que vaya a sus casas y trasmita esto, que la familia lo sepa, que los amigos entiendan lo que pasa en el país, a los jóvenes les pido que se involucren, que entiendan lo que le están haciendo a su futuro, y a todos les pido el acompañamiento el 22 de octubre, boleta completa en las urnas, Frente de la Victoria”, así concluyó el senador Mayans en medio de aplausos, bombos, papel picado, ovaciones y petardos en una noche con multitudinaria concurrencia como en cada acto del sector justicialista.