PREFECTURA REALIZÓ IMPORTANTE PROCEDIMIENTO EN PILCOMAYO

Cerca de las 19 horas de ayer viernes personal a bordo de vehículo no identificable, observó varias personas cargando bultos de distintas dimensiones a un camión, solicitando el apoyo respectivo a la dependencia jurisdiccional, interceptándolo en Ruta Nacional N 11 y calle México tratándose de un vehículo marca Mercedes Benz, modelo Actros 2041, conducido por un masculino transportando cajas de cerámicos, cajas de porcelanato, cierres de pantalones, flejes de chapas, rollos de tela, semillas de pasto, determinando personal Aduana, que documentación presentada, contenían errores (tipo de comprobante, punto de venta no corresponde con el CAI ingresado, etc.) puesto en conocimiento al Juzgado Federal de Formosa a cargo del Dr. VALLEJOS, secretaria de la Dra. LOPEZ MACE, ordeno secuestro de las mercaderías bajo acta y puesta a disposición AFIP-DGA, no adoptando medidas al respecto al vehículo y su conductor, siendo aforo de la mercaderías secuestradas de $ 150.160.