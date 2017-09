Los adultos mayores encuentran en el sistema de salud provincial la contención que les niega su obra social. Especialidades como neurología, traumatología y cardiología son las interconsultas más requeridas.

Médico advierte la “creciente desesperación de abuelos ante el abandono del PAMI”

Crece el desconcierto entre los afiliados de la ciudad de Clorinda que se encuentran desamparados por la obra social PAMI.

Al respecto, el doctor Nelson Gutiérrez, director del hospital Distrital de Clorinda, detalló que los abuelos “ingresan y hablan con nosotros nos expresan que en el esquema de salud pública encuentran la contención que necesitan, como así también en las derivaciones ya que nos comentan que son muy difíciles a través del PAMI”.

Por todo esto, aseguró que ellos eligen estar dentro del Sistema Público de Salud, “por la rapidez y agilidad con las derivaciones, las interconsultas con el neurólogo, traumatólogo, cardiólogo, por ejemplo”.

“En el caso de que necesiten alguna ambulancia para salir de lo que es la ciudad de Clorinda hacia Formosa, la mayoría de las veces se hacen con los móviles de la salud pública que están siempre a disposición de cualquier ciudadano en lo que a salud respecta”, dijo.

Gutiérrez comentó que los pacientes del PAMI, como los pacientes que no poseen obra social, “acceden de manera gratuita a todos nuestros medicamentos, y en el caso que necesiten algún esquema terapéutico, también se les brinda, como cualquier otro paciente; tenemos un alto número de consultas de pacientes que nos llegan y que poseen la obra social en cuestión; abuelos que no encuentran respuestas en el PAMI acuden en busca de una solución a la salud pública”.

El médico indicó además que por cuestiones de mayor rapidez y eficacia los adultos mayores recurren al hospital especialmente en las áreas de laboratorio, internación “y porque siempre están abierta las puertas de este hospital y de todos los efectores que integran la red de salud en Formosa, para cualquier paciente que requiera de nuestros servicios, las personas directamente piden sus derivaciones para ser atendidos aquí, ellos mismos manifiestan que eligen venir a la salud pública para recibir los tratamientos, cuidados o medicación que necesitan porque su obra social no les da esa cobertura”.

“En nosotros –agregó- encuentran una respuesta inmediata, turnos programados para prestaciones que son muy necesarias para ellos y que es más rápida a nivel de nuestro hospital público”.

“Tengo 72 años y mi obra social no me da nada”

El paciente Silvino Fernández, de 72 años, señaló que pese a tener la obra social PAMI elige el sistema público de salud.

“Yo prefiero venir a que me atiendan acá porque mi obra social no me hace caso, voy a buscar medicamentos y siempre me dicen que eso no me cubren, si voy a la clínica tampoco me quieren atender por tener PAMI”, dijo.

“Así que para no andar dando muchas vueltas de acá para allá –agregó- directamente vengo al hospital público y acá encuentro todo, atención, internación, medicamentos, tratamientos y no tengo que pagar nada”.

Así como opinan muchos afiliados del PAMI, Silvino expresó su postura: “Es una lástima que con mi edad y enfermo como estoy mi obra social no me de nada.Por suerte tengo a mi familia que me ayuda en todo y atenciones muy buenas cada vez que vengo al hospital. Estoy muy agradecido a todo el personal por ser tan buenos conmigo”.

Diario Formosa