EL RADICALISMO ¿ANTE UNA PALIZA HISTÓRICA?

Por Ricardo Romano.

Nos comentaba un viejo afiliado radical que ve con mucha preocupación la participación del radicalismo, dentro de cambiemos en estas elecciones.

“Ocurre que hemos perdido nuestra identidad como partido y nos digitan las candidaturas desde el PRO, como es posible que se les tenga que dar una banca a diputados al PRO, cuando no tienen ninguna representatividad en la sociedad formoseña, además dejar afuera de un a banca con expectativas reales a Clorinda, es un error que se pagará muy caro, acá no se van a juntar ni dos mil votos y eso con mucha suerte, nos comeremos una paliza histórica. ¿A quién vamos a votar? al amigo del intendente, me refiero al concejal Acosta que vota a favor todo lo que pide el ejecutivo y se olvida de ser oposición” decía.

En realidad, el dolor que mostraba este viejo radical, tiene algún sentido y es el pensar de muchos radicales que ven como a través de Ricardo Buryaile, el PRO digita al radicalismo vernáculo.