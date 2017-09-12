INTERCEPTAN COCAINA EN EL CONTROL DE RUTA NRO 11 “FERMIN ROLON”

EL PROCEDIMIENTO SE REALIZO FINALIZANDO LA TARDE DE ESTE LUNES, CUANDO LOS GENDARMES DEL CONTROL DE RUTA NRO 11 “FERMIN ROLON”, DEPENDIENTES DEL ESCUADRON 16 “CLORINDA”, PROCEDIERON AL CONTROL DE RUTINA DE UN TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, DE LA EMPRESA, PROCEDENTE DE LA CIUDAD DE CLORINDA CON DESTINO LA CIUDAD DE RAWSON, PROVINCIA DE CHUBUT.
DEL CONTROL EFECTUADO ENTRE LOS PASAJEROS SURGIO QUE UNA MUJER MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD PARAGUAYA, NO POSEÍA EL TICKET, QUE JUSTIFIQUE SU INGRESO LEGAL AL PAÍS, POR LO QUE SE LA HIZO DESCENDER Y CON LA AYUDA DE LA GUIA Y SU CAN ANTIDROGAS, “JULY”, SE CONTROLO LA MOCHILA QUE TRANSPORTABA, REACCIONANDO ESTE, DE MANERA CARACTERISTICA, ANTE LA EXISTENCIA DE ESTUPEFACIENTE, LA CUAL AL SER ABIERTA POR LA PROPIETARIA, SE PUDO OBSERVAR EN SU INTERIOR, ENTRE PRENDAS DE VESTIR, QUE CONTENIA DOS PAQUETES RECTANGULARES ENVUELTOS EN PAPEL PARA REGALO.
UNA VEZ QUE SE REALIZO LA PRUEBA DE “NARCOTEST”, SE PUDO DETERMINAR QUE CONTENIAN COCAÍNA, CON UN PESO APROXIMADO A LOS DOS KILOS DOSCIENTOS GRAMOS (2,200 KGS).
INTERVINO EL JUZGADO FEDERAL DE TURNO DE LA CIUDAD DE FORMOSA, QUE DISPUSO EL SECUESTRO DE LA DROGA Y LA DETENCIÓN DE LA CIUDADANA, QUIEN PERMANECERA A DISPOSICION DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.