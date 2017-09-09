SECUESTRAN MARIHUANA EN EL CONTROL DE RUTA 86

EL PROCEDIMIENTO SE REALIZO EN HORAS DEL MEDIO DIA DE ESTE SABADO, CUANDO LOS GENDARMES DEL CONTROL DE RUTA 86 “DOCENTES ARGENTINOS”, DEPENDIENTES DEL ESCUADRON 16 “CLORINDA”, PROCEDIERON AL CONTROL DE RUTINA DE UN AUTOMOVIL DE LOS DENOMINADOS “REMISS”, PROCEDENTE DE LA CIUDAD DE CLORINDA CON DESTINO AL INTERIOR DE LA PROVINCIA.
DURANTE EL CONTROL EFECTUADO SE DETECTO, QUE UNO DE LOS PASAJEROS TRANSPORTABA EN SU MOCHILA, OCULTO ENTRE SUS PRENDAS, UNA BOLSA DE POLIETILENO QUE CONTENÍA MARIHUANA, CON UN PESO DE DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO GRAMOS (274 GRS)
SE DIO INTERVENCIÓN AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NRO 1, DE LA CIUDAD DE CLORINDA, QUIEN DETERMINO QUE SE DETENGA AL RESPONSABLE Y EL SECUESTRO DE LA SUSTANCIA.