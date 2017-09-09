PATRULLA DE GENDARMERIA SECUESTRA CIGARRILLOS EN LA RIBERA DEL RIO PILCOMAYO

EL PROCEDIMIENTO SE REALIZO EL PASADO JUEVES CERCA DE LA MEDIA NOCHE, CUANDO LOS GENDARMES QUE SE ENCONTRABAN RECORRIENDO LA ZONA RIBEREÑA, OBSERVARON QUE POR UN PASO NO HABILITADO DEL RIO “PILCOMAYO”, LIMITE INTERNACIONAL ENTRE CLORINDA (ARG) Y NANAWA (PAR), VARIAS PERSONAS PASABAN CON GRAN CANTIDAD DE CAJAS DE CARTON.
UNA VEZ QUE LOS GENDARMES LLEGARON AL LUGAR SE ENCONTRARON CON VARIAS CAJAS DE CIGARRILLOS DE DISTINTAS MARCAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, QUE FUERON ABANDONADAS ANTE LA PRESENCIA DE LOS UNIFORMADOS, RESULTANDO UN TOTAL DE NOVENTA Y CUATRO (94) CAJAS DE 50 CARTONES CADA UNA, CON UN AVALUO CERCANO A LOS DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000)