LA FISCALÍA PREVISIONAL DENUNCIÓ A CAPUTO POR EL ESCÁNDALO CON LOS FONDOS DE ANSES

El FGS invirtió 500 millones en un FCI que fundó el ministro, que además integra el comité que aprobó la operación.

Según la investigación encabezada por el fiscal Gabriel de Vedia, titular de la Ufises, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses invirtió durante 2016 más de 500 millones de pesos a través del fondo de inversión Axis, que fundó y presidió Caputo hasta su asunción como ministro.

De Vedia también pidió que se investigue a Emilio Basabilbaso, Gustavo Marconato, Luis María Blaquier y Pedro Lacoste, quienes integraban junto a Caputo el comité ejecutivo del FGS que aprobó las inversiones a través de Axis.

La denuncia es por la presunta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; incumplimiento de deberes de funcionario público, y administración infiel en perjuicio de la administración pública.

El fiscal destacó que desde diciembre del 2015 el FGS había adquirido Lebacs en forma directa al Banco Central sin tener que abonar ningún tipo de honorario ni gasto. Sin embargo, en abril de 2016 cambió el criterio y lo hizo a través de Axis, a quien se comprometió a pagarle honorarios. Para De Vedia, eso “podría haber generado un menoscabo sobre los recursos sociales”.

“Resulta llamativo que, en un mismo periodo, el Comité del FGS haya suscripto LEBACs a través del FCI Axis Ahorro Plus con la consecuente obligación de abonar los honorarios fijados y también haya adquirido dichas letras en forma directa sin pagar gastos extras”, destacó el fiscal.

El fiscal Gabriel de Vedia.

“La conducta desplegada por Caputo configuraría el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, advierte la Ufises en base a la Ley de Ética Pública, que obliga al ministro a no intervenir en un asunto que afecta a una firma a la que estuvo vinculado en los últimos tres años.

Además De Vedia consideró que en el transcurso de la investigación deberá indagarse si Caputo continuó siendo titular de acciones de la sociedad Axis luego de su renuncia al directorio, ya que ello haría aún más insoslayable su interés personal en las operaciones.

Por último, el fiscal señaló que también deberá determinarse por qué la totalidad del Comité Ejecutivo del FGS optó por invertir en un FCI administrado por una empresa que tenía fuertes vínculos con uno de sus miembros; si no existían en el mercado otros FCI administrados por sociedades cuyos miembros no guardaran vinculaciones con el Comité Ejecutivo del FGS; por qué el Comité decidió invertir específicamente en el Fondo Axis Ahorro Plus para adquirir LEBACs, cuando podía haberlo hecho en forma directa, sin obligarse a abonar honorarios de administración.

La presentación quedó radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo del juez Luis Rodríguez, con intervención del titular de la Fiscalía Nº3 en lo Criminal y Correccional Federal, Eduardo Taiano.