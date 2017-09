FÉLIX DÍAZ:” SI MALDONADO FUERA INDÍGENA LO IGNORARÍAN”

El líder qom habla de la búsqueda del joven que militaba por los mapuches. Diferencias con Jones Huala. Su propio desaparecido.

En la oficina del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas, que dirige el líder qom Félix Díaz, no hay carteles exigiendo la aparición de Santiago Maldonado. Sólo cuelga un ajado afiche recordando la desaparición de su nieto Marcelino Olaire en Formosa, en el 2016. “Pero de él nadie se acuerda porque es indígena”, dice el corpulento hombre que quedó huérfano a los cuatro años, aprendió a leer y a escribir en su adolescencia y de grande se convirtió en el referente máximo de los pueblos originarios.

Noticias: ¿Cómo vive la desaparición de Santiago Maldonado?

Félix Díaz: Para nosotros es doloroso. Porque es un hermano, un ser humano que al tener una mirada distinta con respecto al tema indígena se acercó a nosotros y perdió su vida. Ojalá que no se pierda, que esté vivo en algún lado. Es muy importante para nosotros porque es un blanco que da visibilidad a nuestra problemática. Si fuera un indígena no tendría esta visibilidad.

Noticias: ¿Usted cree que si Maldonado no fuese blanco no se lo buscaría de esta manera?

Díaz: Exactamente. Porque todos hablan: en las escuelas, en las canchas, en los medios, en todas partes. Y eso nos ayuda a buscarlo, porque el impacto social es impresionante. Si fuera un indígena no pasaría: fíjese en mi nieto Marcelino Olaire, desapareció en noviembre del año pasado en Formosa. La foto está en esta oficina, pero no se habla de eso.

Noticias: ¿Considera que en esa desaparición tuvo responsabilidad el gobernador Insfrán y fue un mensaje para usted?

Díaz: Sí. El Estado lo desapareció. La policía lo llevó a un hospital por una adicción a las drogas y cuando los padres lo fueron a visitar les aseguraron que se había fugado. Nunca más se supo nada.

Él es parte de mi familia, no hay dudas de que había una intención política conmigo del Gobierno. Pero lo que pasa en el mundo indígena no tiene el mismo impacto que tiene la desaparición de un blanco militante social. Yo acompaño a la militancia social, estoy en todas las marchas, pero después, cuando tuvimos un acercamiento con este gobierno de Macri, me acusaron de traidor, de vendido. Cosa que nosotros no éramos.

Noticias: ¿Quién lo tildó de esa manera?

Díaz: La militancia social. Querían que estemos dentro de una organización, porque somos un buen negocio. A todos les conviene tener una adherencia indígena en su partido.

Noticias: ¿Intuye que hay mucha militancia social que se acerca por conveniencia?

Díaz: Exactamente. Yo he participado de las diferentes marchas sociales, pero nada más. Nosotros tratamos de no polemizar ni partidizar esto. Porque la lucha social se manipula mucho y hay oposición a este gobierno como el kirchnerismo y otros partidos que aprovechan la desaparición de un hombre, que le tocó la mala suerte de estar ahí. Eso para nosotros es muy triste porque no debería ser así.

Noticias: ¿Cómo está su relación con Macri?

Díaz: Como con todos los gobiernos. No es ni buena ni mala. Se reconoce que existimos. Nosotros no nos alejamos, pero sí presionamos para que cumplan los compromisos asumidos, como la ley de la propiedad comunitaria de las tierras. Pero no queremos darle las gracias a Macri ni que se nos acerque una ONG o un partido político y nosotros le debamos algo. Peleamos por derechos que son nuestros.

Noticias: ¿Usted cree que la desaparición de Maldonado es responsabilidad de Gendarmería?

Díaz: Eso lo va a determinar la Justicia. Si la Justicia funciona, Santiago tiene que aparecer. Yo no lo conocí. Fui a ver a Facundo Jones Huala un par de veces, fui a su comunidad mapuche. Y tienen una situación precaria: viven en chozas, sin agua y sin luz. Ese problema que originó la resistencia de Facundo es porque el Estado no le garantiza la vida de los pueblos indígenas del Sur. Lo persiguen porque resiste.

Noticias: Él tiene una forma de accionar más violenta que la suya.

Díaz: Nosotros cuando estuvimos el año pasado en una audiencia pública en Esquel, los testigos dijeron lo contrario, que no hubo violencia. Hay mucha manipulación en las versiones periodísticas, porque un indígena no puede enfrentar a un sistema organizado como el Estado que tiene el manejo de todo. Es el que te puede dar algo o destruirte. ¿Por qué a Facundo le dicen terrorista? Si sólo tiene palas y machetes. A mí alguna vez me acusaron de asesinar a un policía cuando yo nunca hice eso. Entonces los medios también tienen esa mirada racista.

Noticias: Pero Jones Huala está muy radicalizado: ni siquiera se reconoce argentino.

Díaz: Yo esa parte no la comparto, pero es su decisión. Uno no puede ir en contra del sistema, porque el Estado es el que te da el DNI, el territorio. Para enfrentar al Estado hay que tener mucha plata. Porque los Benetton tienen apoyo de todos: de la Justicia, fuerzas de seguridad, la política. Facundo no tiene nada y quiere asemejar su poder a los que lo tienen. A mí me preocupa que me metan en la misma bolsa porque yo no pienso así, aunque lo respeto. Yo le he hablado, pero tiene la idea de asemejarse a un revolucionario. Y la palabra revolucionario no es de indígena, es de izquierda.

