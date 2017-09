SIN PALABRAS

Por Ricardo Romano.

Ayer en plena ruta se quedó una camioneta de la Cooperativa telefónica, no sería ninguna novedad si no fuera por lo precario que es el señalamiento en plena ruta de ingreso a nuestra ciudad, como es posible que un vehículo de dicha Cooperativa no cuente con los elementos que exige la ley de tránsito.

Duele como socio ver que los gerentes y secretarios anden en poderosos vehículos nuevos y el parque automotor que tiene que prestar servicios al socio y al usuario en general sean cachivaches, claro es el mundo del revés.

Volvé Luqueño Valé, al final eras mejor y tanto te combatimos.