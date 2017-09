CARTA ESCRITA POR UN GENDARME

“Pueden hablarles a mis hijos de lo que quieran Sres. maestros…ellos ya saben que las fuerzas siniestras del mal conviven con nosotros…al hablarles mal de su padre…de los camaradas del padre y de su abuelo…inculcándoles odio…cuando de su padre. abuelo y camaradas solo reciben amor…les permitirá darse cuenta de quién es quién en esta historia…de que su padre jamás hizo un paro para voltear un gobierno…de que su padre jamás va a poner una bomba. De que su padre lleva un uniforme con la bandera argentina… a la cual juro respetar y defender hasta perder la vida…que sobre sus hombros lleva una jerarquía como así también el peso de sus decisiones…que en su pecho lleva un galón con su nombre apellido y DNI…porque no siente vergüenza de ellos…que su cara luce afeitada y su pelo bien peinado y prolijo. ¡No se esconde detrás de una barba y pelos sucios para que no lo reconozcan …que va y viene por la vida uniformado y orgulloso de ser un militar argentino…su padre y camaradas no andan con la cara tapada…su padre y camaradas tienen un cuartel…donde todo el mundo los ve…viajan en patrulleros perfectamente identificados…sin embargo…uds!! ¡Los pusilánimes de siempre…viven en la oscuridad…en la clandestinidad…y usan todo tipo de artimañas para subvertir la verdad…háblenle por favor…así mis hijos saben quién es quién…sigan fabricando falsos héroes…mis hijos saben de San Martín y sus granaderos…de Güemes y sus infernales…de los12 bravos gendarmes del movil2…de los 43 ángeles del destacamento, de Gumersindo Acosta…de cuello…de romero… hombres de honor!! Incúlquenle odio… que de inculcarle amor me encargo yo…”