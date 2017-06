QUE QUIERO DE MI PARTIDO.

Por: Ricardo Alfonsín.

Me preguntan qué quiero de mi partido. Nada que no tenga que ver con las razones por las que fue fundado.

Por supuesto, quiero que cuando los ciudadanos miren al radicalismo, vean en él a hombres y mujeres que luchan por la República y la libertad. Condiciones necesarias para la democracia.

Pero también quiero que los que sufren la injusticia y el dolor evitable, al mirar al partido, vean en él hombres y mujeres que luchan contra ellas. Que los trabajadores y los empleados que temen perder sus derechos, cuando miren al partido, vean hombres y mujeres dispuestos a defenderlos.

Que cuando los jubilados (presentes y futuros) que temen la privatización del sistema, miren al partido, vean en él hombres y mujeres con los que pueden contar para defender el sistema solidario de reparto.

Que cuando los ciudadanos y los trabajadores de la salud, ven degradarse el sistema, y miran al partido, vean en él compañeros de ruta.

Que cuando los que luchan por las consecuencias económicas, sociales y ambientales de este “Nuevo Potosí”, miren al partido, vean en él hombres y mujeres dispuestos a poner límite a la depredación de las corporaciones transnacionales y a la creación de riqueza a cualquier precio.

Que cuando los docentes, alumnos y padres, se alarman por la educación, y miran al partido, vean en él un compañero de lucha. A hombres y mujeres para los que la dignidad, no es solo un asunto personal, es también un asunto político.

Me dirán que esto es populismo. Sobre todo lo dirán aquellos que quieren descalificar a los que así pensamos; los que no son sensibles a las injusticias si ellas lo benefician. Pero esto no es populismo, esto es “patriotismo constitucional”, como dice alguien. Es que estas cosas están nuestra Constitución. Son el sustrato ético de nuestra Constitución, cuyo cumplimiento es -desde sus orígenes- la razón de ser de la Unión Cívica Radical.

Y, en palabras del Manifiesto Liminar del 18, “No es el tiempo el que nos da derecho a permanecer, sino muchas de las injusticias que nos dieron origen y que aún siguen vigentes”.