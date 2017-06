RICARDO ALFONSÍN LE DIO UN PORTAZO A VIDAL Y RECHAZÓ UN LUGAR EN LA LISTA

La Alianza de gobierno formada entre el PRO y la UCR está a punto caramelo para una ruptura antes del cierre de listas en los últimos días del mes. Las imposiciones y los vetos del macrismo puro contra sus aliados a la hora del armado para las elecciones de octubre encendió alertas rojas en el centenario partido. Alfonsín ya le dio vuelta la cara a Vidal y rechazó todos los ofrecimientos de la dulce gobernadora.

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal le ofreció a Ricardo Alfonsín, uno de los radicales más críticos de la gestión de Cambiemos, un lugar en la lista de diputados nacionales por la provincia, pero el hijo del ex presidente rechazó el ofrecimiento.

Según comentaron fuentes internas de la Alianza, Vidal en persona se comunicó con Alfonsín para proponerle un encuentro, que finalmente sucedió la semana pasada y allí le ofreció formar parte de la boleta de Cambiemos, cuya cabeza aún no está definida.

El dirigente viene realizando cuestionamientos a la gestión de Cambiemos, pero sobre todo relegado rol del radicalismo en la toma de decisiones Ejecutivas, por este motivo le dijo que no y le aclaró que solo aceptaría renovar su banca si se habilitan las PASO en la provincia.

Como premio consuelo -o para sacarse de encima un problema-, la gobernadora le ofreció designarlo en una embajada, pero el dirigente volvió a negarse.

El radicalismo reclama al PRO más y mejores lugares en la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, una situación que se empieza a vislumbrar en todos los distritos donde juega Cambiemos.

Para la legislatura bonaerense sucede algo similar, ya que la UCR pide lugares y el PRO estaría dispuesto a ceder solo 6, lo que complicaría el reparto en el centenario partido.

Alfonsín aclaró el último lunes que “a los candidatos de la Unión Cívica Radical no los elige el PRO sino el radicalismo” por lo que desechó la postulación de Manes -no lo consideran propio-, quien había sido citado desde el macrismo para encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

El hijo del recordado ex presidente adelantó que no va a “tolerar” que no se consulte al partido e indicó que su sector sabrá “cómo actuar en el caso que se trate al radicalismo sin respetar su autonomía”.