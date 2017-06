BURYAILE MÁRQUETIN Y MENTIRAS.

Por: Ricardo Romano.

Desde el ministerio de Agroindustria que conduce Ricardo Buryaile, anunciaron como un gran logro que por la gestión del ministro se hayan mandado esta semana al Mercado Central y al conurbano bonaerense un cargamento de 22 toneladas y media de bananas de la Cooperativa San Francisco Solano Limitada, que nuclea a 200 pequeños productores de Formosa, de los cuales 95 producen bananas.

“Con menor intermediación, mejorando la posición en el mercado interno y agregando tecnología a las etapas de trabajo, los productores pueden aumentar el precio recibido por kilo del producto”, sostuvo Buryaile.

La realidad es que 1200 kilos de bananas no es nada, más cuando la promesa del ministro con los productores fue de mil camiones, es decir de un millón de kilos de bananas.

Mientras tanto los productores están desesperados y en asamblea ayer decidieron comenzar una medida de fuerza que comenzará hoy en nuestra ciudad, regalando ese producto que cultivaron todo un año y no pueden vender. Estarán a partir de las Hs.8 frente al municipio.

No es hora de vender humo señor Buryaile, con los pobres no se juega, por lo menos mantenga cerrada la boca y no haga márquetin con 1.200 kilos de bananas cuando nuestros conciudadanos, sus conciudadanos tiran miles de kilos de bananas y quedan en la ruina.