LOS RADICALES CERRARON FILAS PARA RECLAMAR CONTRA LOS VETOS DE LA CASA ROSADA

En una tensa cumbre, los diputados le pidieron al jefe del partido que lleve ese mensaje a la Rosada.

El santafesino Mario Barletta y el cordobés Diego Mestre plantearon haber sido “vetados” por el PRO, y la porteña Carla Carrizo y el bonaerense Miguel Bazze, entre otros, mostraron su enojo por la calificación de “llorones” que la Casa Rosada dedicó a los radicales el fin de semana, a través de un medio de prensa. Más de cuatro horas duró ayer la cumbre de los legisladores nacionales de la UCR, para expresar el malestar por las “imposiciones” del macrismo en las listas legislativas para octubre y el lugar subsidiario que, a su entender, les reservan en la alianza de gobierno.

A puertas cerradas, entre café y medialunas en el subsuelo del hotel Savoy, a pasos del Congreso, los legisladores radicales tuvieron una reunión que fue mezcla de catarsis, cierta autocrítica por haber tenido “inocencia” y “falta de cohesión” y se propusieron actuar con “mayor firmeza” tanto en lo que queda por definir hasta el cierre de listas el 24 de junio como en el reclamo de más protagonismo en decisiones del Gobierno.

Al frente de los legisladores se sentaron quien fue el principal destinatario de los reclamos, el presidente del partido, el intendente santafesino José Corral; el titular de la Convención Nacional, Jorge Sappia; y el cordobés Mario Negri, jefe del bloque radical y del interbloque Cambiemos en Diputados. A Corral y a Negri les quedó la misión de llevar el asunto a la Rosada. Hubo un pedido para que Sappia se sume a la mesa de coordinación de Cambiemos que se reúne todos los martes (bajo la batuta del jefe de Gabinete, Marcos Peña) para ocupar la vacante que dejó Ernesto Sanz.

“Hubo un planteo general de endurecer posiciones”, resumió uno de los presentes. En esa línea se integró a Sappia, elegido en abril para presidir la Convención. Angelocista, ex ministro de Trabajo de Córdoba, algunos lo definen como “un duro”, otros como un dirigente “tradicional” radical. “El partido tiene que asumir una actitud con vocación de poder en serio”, definió ayer. Y se sumó al reclamo contra el “dedazo” de la Rosada en las listas: “Esto no es una sociedad comercial donde hay socios mayoritarios y minoritarios. Cada partido postula sus candidatos y no se deben admitir imposiciones”.

“El Gobierno nacional tiene que escuchar al radicalismo”, reclamó Ricardo Alfonsín, una de las voces más críticas. “Nosotros no tenemos que fortalecer Cambiemos sino al radicalismo, en primer lugar”, instó Bazze. El caso de Martín Lousteau -a quien el PRO no le dio internas en la Ciudad-, se equiparó al veto a Barletta y a Mestre. En uno de los cruces de la tarde, la porteña Carla Carrizo le reprochó a Corral haberse sacado una foto en la villa 31 con Horacio Rodríguez Larreta. “Es el que no dejó que la UCR participe de Cambiemos”, dijo. Componedor, Corral explicó que fue una cuestión de alcaldes. Antes, el jefe partidario hizo una exposición optimista y en línea con lo que argumenta la Rosada sostuvo que la UCR va a encabezar la lista de diputados en 17 distritos.

Fueron mayoría los diputados, y hubo sólo tres de los nueve senadores: la tucumana Silvia Elías de Pérez, el santacruceño Freddy Martínez y el formoseño Luis Naidenoff. Las cuentas en los bloques dicen que la UCR podría aumentar a 12 senadores, pero temen perder posiciones en Diputados a manos de sus socios del PRO: hoy el bloque radical tiene 38 y el macrismo 41 bancas.

Córdoba está entre los grandes distritos sin definir, y el intendente Ramón Mestre amenaza con competir en las PASO ante el “veto” a su hermano Diego. El Gobierno quiere que encabece el ex árbitro (y actual diputado) Héctor Baldassi y a la UCR le daría el cupo femenino, ya que el tercer lugar sería para el intendente del PRO de Jesús María, Gabriel Frizza.

En provincia de Buenos Aires, la UCR tendría tres lugares entre los once primeros, pero no quiere que el PRO le imponga al médico Facundo Manes como propio. Es otro tema que se debatirá en la Rosada.

En la Ciudad hay otras disputas. “Vamos a penalizar a los radicales ‘líberos’. No hay lugar para el radicalismo colateral”, le dijo Carrizo a Clarín al dejar la reunión. Se refirió así a los “Radicales en Cambiemos” que pretenden ir en la lista de Elisa Carrió y el PRO (se mencionó a Facundo Suárez Lastra), por fuera de la decisión partidaria en el distrito.