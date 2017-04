PELEA ENTRE DOS SINVERGÜENZAS

El Concejal Rubén Omar Acosta (cuestionó las declaraciones del Concejal capitalino Fabián Olivera (quien días atrás estuvo en la segunda ciudad recorriendo las empresas de colectivos urbanos criticando el mal servicio y denunciando una “extraña complicidad” entre empresarios, el Ejecutivo y el legislativo local por la situación.

“Lamento mucho las expresiones del Concejal Olivera, demuestra un total desconocimiento sobre la situación del transporte en Clorinda como así también del trabajo que el Concejo Deliberante viene haciendo y debatiendo por muchos períodos sobre cómo conseguir un óptimo servicio de colectivos urbanos”, dijo Acosta.

“Hubiese pedido información e interiorizarse bien sobre tan delicado tema si su intención era colaborar con alguna idea; es poco serio de su parte afirmar que los Concejales junto al intendente y empresarios nos ponemos de acuerdo para brindar un mal servicio de transporte para los clorindenses. Afirmaciones desacertadas que no contribuyen a nada positivo”, cuestionó el edil radical.

“Nosotros sabemos que en Clorinda no hay un servicio de ómnibus como nos merecemos, no necesitamos que nadie venga a contarnos; la cuestión del transporte es una de las preocupaciones principales de los Concejales, tanto, que las veces que debatimos sobre el tema se hacen sin mezquindades, ni chicanas, con seriedad y propuestas. Y cuesta encontrarle la solución porque no es un tema fácil, y se sigue debatiendo y aceptando alternativas”.