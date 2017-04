JOSÉ MAYANS: “EL RECLAMO DE LOS TRABAJADORES ES POR UNA ARGENTINA MÁS JUSTA”

El parlamentario nacional expresó que “las marchas fueron en reclamo de una Argentina más justa, no solo en apoyo a la democracia como la del 1A. Con una canasta familiar que de $ 6.000 se fue a $ 14.000, cuando la ama de casa va al supermercado es muy poco lo que compra y cada día menos, ese desfasaje en los precios, el tarifazo, la devaluación, los despidos que desarticularon la economía nacional hicieron que millones de argentinos pasen a la pobreza”. Aludió que estos graves problemas son los que motivan que la gente concurra masivamente a las marchas a expresar su disconformidad con las políticas del actual gobierno. Dijo también que “hay que recuperar el valor del trabajo, porque a través del valor del trabajo se recupera la economía nacional”.

Un tema bastante complejo, teniendo en cuenta que día a día se pierden más fuentes laborales. Mientras esto sucede el gobierno nacional intenta hacer creer a la ciudadanía que se empiezan a recuperar fuentes laborales en la Argentina. La realidad es otra.

Compra de armamento

El senador nacional dijo sobre este tema que desde la Comisión de Defensa se solicitó un informe al poder ejecutivo para tener la información completa, porque ante la pérdida de cierto equipamiento militar- en su momento nuestro gobierno- estaba trabajando en la adquisición de equipos de entrenamiento y si está en esa dirección es correcto porque las fuerzas armadas necesitan adiestramiento y necesitamos recuperar nuestro sistema de defensa íntegramente. Lo que sí tenemos que saber es cuál es la dimensión de esta compra porque hay que tener en cuenta que existen otros problemas que tenemos que resolver, aparte del adiestramiento de las fuerzas de defensa, hay que resolver primero el tema del fondo de incentivo docente que son 20 mil millones de pesos al año y que es responsabilidad del gobierno nacional para que en todo el país tengamos un salario mínimo para los docentes, se tienen que respetar la Constitución Nacional y las leyes y se tienen que priorizar ese tipo de gasto, en este sentido hemos pedido el informe y estamos a la espera del mismo en la Comisión.

Despidos de la Anses

Al abordar este tema sostuvo que “este es el resultado de políticas públicas equivocadas, hubo una transferencia hacia el sector financiero el año pasado de más de 400 mil millones de pesos, como no va a faltar plata en el circuito, entre las Lebac, dólar futuro, el aumento de la deuda, más de 20 mil millones de pesos a las eléctricas, como va haber plata en el sector público que es la que genera empleo, la mayoría de la inversión pública no se cumplió por parte del estado, hubo sub ejecución del presupuesto por lo que humildemente llamamos la atención que esto es lo que está generando la pérdida de puestos de trabajo, este año se podrían perder 7000 puestos de trabajo en el sector público y gobernar es dar trabajo. Esta es la parte que tiene que interpretar el gobierno y dejar de implementar políticas que beneficien al sector financiero y que perjudican al sector laboral, cuando entienda esto el gobierno la situación va a cambiar”, expresó.

Ley de Promoción a los Emprendedores

Ante la reciente sanción de la ley refirió que, en principio, es un fondo que se ha hecho para los emprendedores, compartido entre las provincias y la nación, es un proyecto positivo, pero el problema no son los emprendedores ni la micro, sino la macro economía, no hay comercio ni industria que funcione, están cerrando 56.000 Pymes porque no están creadas las condiciones para el desarrollo económico de la micro pequeña y mediana empresa.

“Cuando cambiaron el ministro de economía fue porque fracasó la política económica del año pasado y ahora nuevamente los índices son preocupantes, en febrero el déficit fue de 30 mil millones, eso da una proyección muy fuerte de deuda que generan las políticas económicas del gobierno nacional y lógicamente de incumplimiento con las provincias que no tiene el mismo signo político del gobierno. En la provincia de Buenos Aires hay una fuerte inversión de fondos nacionales y con esto están desequilibrando el sistema de inversión en perjuicio de las otras provincias por eso nosotros que votamos el presupuesto nacional reclamamos, porque las obras no se hacen por obra de la casualidad. Hay proyectos presentados por el gobierno de nuestra provincia, hay aprobación por parte del Congreso Nacional e inclusión en el presupuesto y hay que ejecutar ese presupuesto y si no debería dar las explicaciones de por qué no ejecutan esas obras que han sido fruto del consenso para poder votar el presupuesto del año pasado”, dijo al finalizar la nota.