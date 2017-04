SIGUEN MALTRATANDO A NUESTROS HÉROES DE MALVINAS.

Por: Ricardo Romano.

El ex combatiente y héroe de Malvinas Guillermo Cuéllar se retiró del acto que ayer que se realizó por el día de veterano de guerra muy molesto con las autoridades municipales.

Cuellar en la actualidad es empleado Municipal, al ver que a los otros tres combatientes les entregaron una medalla por los 35 años del acontecimiento, se molestó tanto que se retiró y se descompensó unos minutos después, tanto que le subió bastante la presión y su esposa optó por, ya en la casa, acostarlo y procurar que se durmiera luego de medicarlo.

La municipalidad tenía previsto entregas de medallas a 35 años de la gesta. Al momento de entregarlas se las dieron a solo tres ex combatientes cuando incluido el son 4. A el precisamente lo habrían excluido de la entrega y fue el motivo del enojo y posterior descompostura.

Antes de retirarse el héroe de Malvinas Guillermo Cuellar dijo:

“Con el acto de hoy sentirme discriminado no reconocido como un héroe de Malvinas. lo cual no me fue reconocido por no entregarme la medalla en honor de 35 años de la gesta de Malvinas. yo siendo que soy un combatiente no un movilizado fue muy injusto y doloroso que siempre mis compañeros me hagan de menos dejo todo en la mano de Dios él es el único que sabe lo que fue la historia mía y de los que dieron su vida por nuestra hermosa tierra malvinenses”