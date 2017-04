ENCENDIDA DEFENSA A LA CAUSA MALVINAS Y EXHORTACIÓN A SER DIGNOS DE LA GESTA

El senador José Mayans hizo una encendida defensa a la causa Malvinas, exhortando a toda la sociedad a ser dignos de la gesta y quienes dieron la vida por esa porción de nuestro territorio hoy usurpado.

Así lo expuso en el marco del acto central del Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas que presidio el vicegobernador Floro Bogado frente al monumento que conmemora la fecha y que se erige en la intersección de las avenidas 25 de Mayo y Pantaleón Gómez, donde se testimonio a ex combatientes y familiares de formoseños caídos en la contiene bélica.

Para Mayans todos los que vivimos aquel tiempo cuando se recuperara las Malvinas tenemos grabado los sucesos un rincón del alma y en todos se dio ese sentimiento de alegría con los argentinos en las calles”, añadiendo que luego vino

“el momento de reflexión si habría o no guerra, hablaban de negociaciones y otras situaciones, pero al ser hundido -por un submarino británico- el crucero insignia de la Armada, el General Belgrano, tomamos conciencia de que estábamos en guerra, aunque sin dimensionar aun todas las consecuencias”.

Recordó que “los medios nacionales nos decían que estábamos ganando la batalla, pero al estar tan próximos a otro país, escuchábamos desde allí que se producían cruentos enfrentamientos y a ciencia cierta no se sabía el número de bajas y la real situación. Ello hasta la caída de Puerto Argentino y la rendición, que le siguió a la angustia de los familiares”.

Para Mayans “la dictadura militar sangrienta quiso utilizar la causa Malvinas para perpetuarse en el poder. Pero miren la paradoja, la causa Malvinas fue la que trajo a nuestra patria la democracia, el estado de derecho y las libertades, fue la que derrotó a la dictadura”.

Valoro el hecho de “rendir un justo homenaje a quienes partieron para luchar por integralidad de nuestro territorio nacional, convencidos de construir una Argentina fuerte, libre, justa y soberana”.

Impugno al “imperialismo británico que representa el atropello a la dignidad humana, el robo y la esclavitud, la que usurpo las Malvinas y desoyó los reclamos argentinos de soberanía”. Subrayo el “permanente respaldo de muchísimos países en el seno de las Naciones Unidas, quienes reconocen como espacio legítimo de la República Argentina”.

Exhorto a ser “dignos de la gesta Malvinas digno de aquellos que ofrendaron su vida”, planteando que “las políticas públicas deben ir en ese sentido, es decir una nación plena de justicia social en un verdadero estado de derecho: a la vida, la salud, la educación, al trabajo, al progreso, la protección familiar, para así ser un país fuerte”.

Pondero el senador que “el gobierno formoseño trabaja en este sentido”, subrayando la casi docena de obras educativas inauguradas por el gobernador Gildo Insfrán en estas tres primeras semanas de iniciada las clases, anticipando que hay otras treinta más por inaugurar. Afirmo que, con estas escuelas, con los hospitales, “somos un poco más dignos de la gesta Malvinas, ya que estamos construyendo esa patria que nos merecemos”.

Reprocho haber escuchado de “altos funcionarios del gobierno nacional diciendo que tienen que negociar los recursos renovables y no renovables. No es así, no hay nada que negociar porque las Malvinas son nuestras, menos ante una usurpación, un enclave colonial que avergüenza al Reino Unido”.

Concluyo subrayando a modo de reflexión a los ex combatientes y a los familiares de quienes cayeron en esa gesta, que “no nos olvidaremos nunca que la causa Malvinas será la causa de la libertad, de la justicia social y de los derechos humanos de nuestra patria”.