LAS CALLECITAS DE LAS 216, TIENEN ESE QUE SE YO ¿VISTE?.

Por: Ricardo Romano.

La señora Griselda Abadíe vecina del barrio 216 viviendas, nos decía con respecto al calamitoso estado de las calles del barrio:

“La verdad que funde las calles el pasar muy seguido las máquinas, lo mío más que una queja es un pedido de que no pasen tan seguido y que no se lleven tanto la tierra, La tierra, los escombros, el ripio todo lo que se pone, y queda muy blando y poco compactado”.

“Otra cosa, hacen las cunetas, y el agua queda estancada porque las cavaron muy profundas y rompieron la cloaca de la vecina y el agua no corre, faltan los cruces de calles, el agua hace una vuelta, gira y no va a ningún lado, esto es un criadero de mosquitos”.

P: ¿Alguna otra sugerencia?

R: Me encantaría que pasen menos seguido las máquinas y que en vez de llevar la tierra que nos tiren escombro y pasar la máquina que aplana para que quede dura porque no es molestia que pasen sino la forma en la que trabajan nomas, es el tema para que no confundan que encima que pasan nos quejamos, no es así es la forma en que trabajan y dejan las calles y esta vez fue lamentable el estado en las que la dejaron.