24 DE MARZO “DIA NACIONAL DE LA MEMORIA, POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA”

Se cumplen 41 años de un nuevo aniversario del derrocamiento de un gobierno constitucional. Este aberrante atentado, contra los poderes del estado argentino, organizado y ejecutado por los comandantes de las tres fuerzas militares- Ejército Argentino, Marina y Fuerza Aérea- persiguió, encarceló, hizo desaparecer y ejecutó a miles de compatriotas sin juicios previos.

El estado de derecho había desaparecido. Los derechos cívicos fueron suprimidos. Desde el mismo día del golpe militar, el llamado Proceso de Reorganización Nacional, solo sembró terror, aplicó la fuerza, la tortura y los peores vejámenes sobre el pueblo argentino. El saldo: 30.000 personas desaparecidas, miles de compatriotas muertos, otras con graves secuelas producto de las torturas. El país, al final de la dictadura en el año 1983, se encontraba en una grave crisis- además de la institucional y económica, y se hundía en una deuda externa fenomenal.

Pese a todo ello, el pueblo argentino supo decir basta. La gran presión de millones de compatriotas hizo posible el llamado a elecciones, y con esto el retorno de la democracia en la República Argentina.

El entonces Presidente de facto, el General Leopoldo Fortunato Galtieri expresó “las urnas están bien guardadas”. Quien luego resultara electo presidente constitucional de los argentinos, el Doctor Raúl Ricardo Alfonsín, le contestó “si están bien guardadas, que les vayan pasando el plumero, que las llenaremos de votos”.

Y precisamente eso fue lo que hizo el pueblo argentino. Concurrió masivamente a sufragar, eligió a sus legítimos representantes y dio un claro mensaje al mundo: quería vivir en democracia.

Existen generaciones de argentinos que sufrieron en carne propia el terrorismo de estado, otras generaciones posteriores la conocen solo por relatos y por vivencias de otros. Pero lo que queda claro es que hay un pueblo que- mayoritariamente- reafirma permanentemente su intención de vivir en democracia, de elegir a sus representantes cada dos años.

Este derecho a votar que se halla plasmado en nuestra Constitución Nacional, no puede de ninguna manera ser atentado por nadie.

Hace pocos días, señor presidente, escuchamos nada más y nada menos que a la actual Vice Presidenta de la Nación, Gabriela Michetti decir textualmente que “lo más efectivo seria evitar las elecciones de medio término”. Como bien sabemos nos aprestamos a incursionar en un nuevo proceso electoral en donde elegiremos en cada distrito comunal, provincial y nacional a los hombres y mujeres que representarán al ciudadano en los Concejos Deliberantes, Legislaturas provinciales y Congreso de la Nación.

Por ello, en este homenaje a las víctimas del terrorismo de estado, a los torturados, desaparecidos y muertos de la última dictadura militar permítame expresar mi repudio a dichas expresiones. Quien lo dijo fue hace 15 meses electa por una mayoría del pueblo argentino para ejercer la vicepresidencia de la nación y por ello resultan absolutamente condenables dichas expresiones.

Señor presidente, señores diputados, nuestro país vive momentos muy difíciles. Los representantes de Cambiemos, antes que proponer eliminar elecciones, deberían estar abocados a resolver el galopante proceso inflacionario que generaron. Ese 32% de pobreza que revelan las estadísticas debería ser una cuestión prioritaria para el gobierno. El descontrol en el aumento de precios de los productos de la canasta básica familiar, la desocupación, los cientos de miles de despidos, las suspensiones laborales, la falta de provisión de medicamentos a nuestros abuelos jubilados, el conflicto con los docentes, el monstruoso endeudamiento que promovieron desde su llegada al gobierno, la eliminación de programas sociales. Esos deberían ser los temas en los que el gobierno de Mauricio Macri debería estar poniendo énfasis y no pretender instalar en la agenda ciudadana que votar cada dos años no es bueno.

Muchos argentinos ofrendaron su vida, señor presidente, durante la última dictadura militar. Sus luchas posibilitaron este consolidado sistema democrático y el estado de derecho. Por ello no debemos permitirnos ninguna posibilidad, y menos aún nosotros los representantes del pueblo, de que sectores autoritarios instalen en la sociedad la idea de no ejercer como corresponde nuestro derecho- repito constitucional- al sufragio. No bajar los brazos, en la labor de consolidar el estado de derecho es el mejor homenaje a todas las victimas del terrorismo de estado que imperó desde ese fatídico 24 de marzo de 1976 y que culminó el 10 de diciembre de 1983, fecha en la cual volvíamos a vivir en democracia.

El prestigioso Fiscal de la Nación Julio Strassera, en el Juicio a las Juntas Militares expresó la frase NUNCA MÁS al final de su alegato. Frase que cada vez que la escuchamos nos eriza la piel. Humildemente, como diputado provincial, quiero hoy decir NUNCA MÁS a quienes desde los poderes del estado promueven eliminar el derecho a sufragar.