LA REACCIÓN DEL PAPA FRANCISCO CUANDO UNA PERIODISTA LE PREGUNTÓ POR EL CASO GRASSI

Fue para un programa sobre la pedofilia en la Iglesia difundido ayer por la televisión pública francesa.

Fue pura casualidad. El mismo día en que la Justicia argentina confirmaba la condena a 15 años del cura Julio Grassi por abuso sexual y corrupción de menores, la televisión pública francesa emitía un programa de investigación sobre la pedofilia en la Iglesia en el que una periodista le preguntó al Papa por el caso.

La cronista Elise Lucet de Cash Investigation viajó al Vaticano y mientras el Sumo Pontífice saludaba a los fieles en la Plaza de San Pedro, lo interpeló y le preguntó si “había intentado influenciar a la justicia argentina en el caso Grassi”.

“Para nada”, contestó el Papa Francisco, que frunció la nariz, visiblemente sorprendido y molesto por la pregunta.La periodista se refería a la investigación de 2.600 páginas encomendada por la Conferencia Episcopal, entonces dirigida por el cardenal Bergoglio, al jurista Marcelo Sancinetti para defender a Grassi (Los cuatro libros “Estudios sobre el caso Grassi”) . El equipo de France 2 precisó que antes del viaje, sus pedidos de entrevista con el Sumo pontífice quedaron sin respuestas durante 8 meses.

En su página web, el canal France 2 recalca que se trata de un caso “sensible” en nuestro país y sostiene que cuando era arzobispo de Buenos Aires, el Papa “habría intentado hacer inocentar a un cura. Se trata del padre Julio Grassi, el mayor escándalo de pedofilia en la Iglesia argentina”.

En el programa también destacaron un pasaje del libro de entrevistas con Francisco “Sobre el Cielo y la Tierra” que trata del tema de los abusos y en el que el Pontífice asegura que “nunca ocurrió en su diócesis”. También acusaron al Papa de “hacerse el sordo ante el dolor de las víctimas”.

Un periodista mantuvo un encuentro con víctimas y familiares de víctimas en Buenos Aires en el que todos afirmaron que intentaron hablar con el entonces arzobispo Bergoglio pero que nunca los recibió.

“A todos los famosos del mundo les abre la puerta, pero a nosotros no nos manda ni una carta para decir ‘lo siento'”, declaró una mujer. “No espero más nada de él, ya no creo en él”, afirmó otra.

“Sufrí mucho, la decepción, me dolió mucho que Bergoglio no haga nada. A mí me decían que le escriba porque mi iba a contestar, y nada, fue una decepción”, contó una tercera mujer, entre lágrimas.