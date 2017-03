BUTIUK: “EL MINISTRO BURYAILE NO VINO A DIALOGAR CON LOS YERBATEROS, COMO PROMETIÓ”

Productores y tareferos ocupan desde ayer la sede del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) por el incumplimiento de los precios y las medidas comprometidas por la Nación. Por ello, Radio Formosa se comunicó con Jorge Butiuk Presidente de la Federación Agraria Argentina filial Misiones, quien lamentó la “promesa no cumplida” por parte del Gobierno Nacional.

“En el día de ayer se iba a hacer una manifestación en Posadas en el Instituto de la Yerba Mate, porque no nos dan ninguna respuesta. Hubo un avasallamiento y terminó en la toma del instituto. Estuvimos desde temprano, esperando a los productores de las localidades más alejadas.

La idea era hacer una asamblea, pero el desborde y la impotencia no se pudo contener y se procedió a la toma”, dijo Butiuk.

Sobre la situación actual en el lugar. “No ingresa nadie, no funcionará mientras no se realice una reunión con todo el directorio junto al gobernador, al ministro del Agro y la AFIP. La situación de los yerbateros no está para que esto siga funcionando, porque no podemos sostenernos”, manifestó.

Según el presidente de la Federación Agraria de Misiones, esto va en decadencia. “Le pedimos la renuncia a los directores de la producción, que son tres titulares y tres suplentes. También que hagan lo mismo los de fiscalización y la gerencia que tampoco están haciendo su trabajo”, dijo.

“La promesa que llevamos de Buenos Aires fue que iban a gestionar 1700 millones para los productores para paliar la situación, pero no se cumplió”, lamentó

“El ministro Buryaile no vino a Posadas a dialogar con los yerbateros, como había prometido. El diputado Negri hizo el compromiso frente a Momo Venegas pero nada de eso fue real. ”, concluyó.