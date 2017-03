CONTINÚA EL CONFLICTO EN ANSES POR EL DESPIDO DE TRES AGENTES

Diego Jara, delegado de ATE de Anses Formosa en diálogo con la Comunidad de Medios habló sobre el conflicto que mantiene la patronal con los trabajadores del organismo desde hace varios días luego del despido de tres agentes que prestaban servicio en la sede de Anses de Clorinda, los cuales, según denunció Jara, son acusados de hechos de corrupción. Lo que reclaman desde el gremio es la reincorporación de los trabajadores.

“El lunes 13 hemos tenido una reunión donde está el poder ejecutivo de la Anses con el director de gremiales y penales, fuimos a plantear la reincorporación inmediata de los tres despedidos de Clorinda, ya que la patronal sigue acusando que los compañeros despedidos están involucrados en hechos de corrupción, nosotros hemos pedido las pruebas contundentes para salir de esta situación porque la verdad es que no nos gusta estar con una medida de fuerza pero cuando vemos que no queda otra, que la patronal ni siquiera ha presentado una prueba de estos tres compañeros decidimos luchar”, expresó Jara.

En ese sentido aseguró que desde la patronal “solamente tiran números de que los compañeros han iniciado jubilaciones, nosotros le explicamos a los directores de gremiales y penales que esto es una cadena que se inicia en la oficina de Clorinda pero que esto fue validado por los ex jefes de la oficina de Clorinda, después pasaron por la supervisión de la UDAI de Formosa que también se liquidó y ellos nos dicen que se va a abrir sumario a quien tenga que abrirse, nosotros vemos que en tono amenazante nos han planteado que están pensando en cerrar la oficina de Clorinda y demás, porque teóricamente para ellos todo el personal está involucrado en hechos de corrupción pero nosotros hemos planteado que ATE no va a defender a ninguna persona que esté involucrada en hechos de corrupción, pero mientras tanto nosotros decimos donde no hay pruebas ni ninguna denuncia penal en contra de estos tres compañeros despedidos, no vamos a dar ningún paso atrás hasta que los reincorporen a estos tres compañeros”.

Asimismo señaló que “nos han planteado que se van a empezar a abrir sumarios a todo el personal de Clorinda y se va a hacer la investigación necesaria (por posibles casos de corrupción), nosotros hemos planteado que se investigue a quien se tenga que investigar y que pague lo que tenga que pagar, pero esos compañeros también tienen el derecho a defenderse, nosotros teníamos un acuerdo con la patronal de que no se iba a desvincular los contratos, iban a ser renovados automáticamente, pero días después de acordar eso tuvimos tres despedidos en Clorinda con la excusa de que están involucrados en casos de corrupción pero no hay pruebas, esperamos las pruebas, para eso acudimos a la reunión convocada por la patronal”.

“Estos compañeros son los que le ponen el pecho todos los días y atienden persona por persona, abuelo por abuelo, iniciaron los trámites de jubilación en un contexto donde se basan en una circular, en donde la circular le pide los requisitos que tiene que presentar cada beneficiario, ellos no son peritos para comprobar si el documento es trucho y demás, los compañeros trabajaban con los requisitos que pedía la circular nuestra, o sea que los compañeros lo único que estaban haciendo es su trabajo. La acusación no coincide, ya que la investigación se inicia en marzo de 2015 y los compañeros entraron a trabajar en julio de 2015”, explicó Jara.

Para finalizar Jara señaló que para que se hayan dado esos casos de corrupción, “eso pasó por una cadena muy larga, hasta se liquidaron en la UDAI de Formosa, cuando nosotros explicamos esta situación que hasta los mismos directivos del Anses desconocían, dijeron que tenían que abrir sumarios en la UDAI de Formosa, en un tono amenazante y planeando seguir el conflicto porque vemos que no hay voluntad de que este conflicto se solucione, nosotros tuvimos la voluntad de levantar nuestra medida de fuerza esperando a una reunión convocada por la patronal y también tuvimos la voluntad de viajar un montón de kilómetros para tratar de solucionar el conflicto y exigir la reincorporación de nuestros compañeros”.

Jara aseguró que podrían realizar una medida de fuerza, sin atención al público si no se soluciona el conflicto.

